«Он боялся стареть, быть некрасивым»: Никита Михалков об отказе Олега Меньшикова от роли в фильме «12»

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Лайфстайл «Это не кино:» Никита Михалков о фильмах Эльдара Рязанова Режиссёр дал оценку современным режиссёрам

Новости кино Ушел из жизни актер, танцор и шоумен Дмитрий Красилов Артисту, известному по прозвищу «Пухляш», было 29 лет

Спутник телезрителя «Цунами 3D»: «Челюсти» в супермаркете В ночь с 19 на 20 декабря, 00:00, ТВ-3

Спутник телезрителя «Лимб»: Девочка с татуировкой Сартра 20 декабря, 21:00, viju TV1000 action

Лайфстайл Всё включено: Олеся Судзиловская, Сергей Селин и Елена Борщёва Премьера фильма «Новогодний ол инклюзив»

Лайфстайл Филиппа Киркорова внесли в чёрный список Balenciaga Теперь его не обслуживают ни в одном бутике бренда