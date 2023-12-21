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«Он боялся стареть, быть некрасивым»: Никита Михалков об отказе Олега Меньшикова от роли в фильме «12»

21 декабря
2023 год

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21 декабря 2023

Никита Михалков много раз сотрудничал с Олегом Меньшиковым и даже написал для него главную роль в фильме «12». Однако в последний момент, за 2 дня до съёмок Меньшиков отказался, и роль досталась Сергею Маковецкому. В интервью Надежде Стрелец Михалков назвал отказ Меньшикова катастрофическим и объяснил причины такого непрофессионализма.

«Он боялся стареть, быть некрасивым»: Никита Михалков об отказе Олега Меньшикова от роли в фильме «12»

«Он боялся стареть, быть некрасивым. Он боялся быть молью, таким Акакием Акакиевичем, который вырастает в человека, переворачивающего ситуацию. А мне был нужен именно такой. Меньшиков не смог смириться с моей концепцией и написал мне письмо: «Извините, я не правильно понимаю, я не могу».

«Он боялся стареть, быть некрасивым»: Никита Михалков об отказе Олега Меньшикова от роли в фильме «12»
фото: Олег Меньшиков в фильме "Утомленные солнцем - 2"

Я сделал выводы, но дальше мы снимали «Утомлённые солнцем-2» и я должен был этими выводами не пользоваться, потому что надо было работать. И он хорошо работал и работал много. Но был ещё момент, который меня тоже ударил. Мы снимали сцену на лестнице, когда Надя узнаёт, что отец жив, она плачет и говорит: «Он жив, он жив!» Мы сняли Меньшикова, потом нужно было снимать Надю и Меньшиков должен был ей подыграть. А он уехал. И это было нехорошо. Она же не актриса. Она сыграла всё, я помог ей. Но меня этот поступок оскорбил. Это было непрофессионально».

«Он боялся стареть, быть некрасивым»: Никита Михалков об отказе Олега Меньшикова от роли в фильме «12»
фото: Олег Меньшиков и Джулия Ормонд в фильме "Сибирский цирюльник"

Также режиссёр объяснил, почему взял 36-летнего Меньшикова на роль 16-летнего юнкера в фильме «Сибирский цирюльник». «Он меня умолил. Он сказал: «Я сделаю всё, что нужно, я похудею». Я предложил ему сыграть Палиевского, которого играл Башаров. У меня были другие идеи, потому что сценарий писался на Меньшикова, но прошло 20 лет. Естественно, он изменился. Но он так просил, так хотел. Мы отправили его в клинику для похудания, он там скинул килограммов 12. Ну всё равно разницу в возрасте видно, но я не могу сказать, что я пожалел. Хотя, конечно, у людей возникал такой вопрос — почему я на роль 16-летнего юнкера взял 36-летнего актёра? Но он так хотел, что я не мог отказать».
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фильмы
12Сибирский цирюльникъУтомлённые солнцем 2: Предстояние

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«Он боялся стареть, быть некрасивым»: Никита Михалков об отказе Олега Меньшикова от роли в фильме «12» фотографии
«Он боялся стареть, быть некрасивым»: Никита Михалков об отказе Олега Меньшикова от роли в фильме «12» фотографии
«Он боялся стареть, быть некрасивым»: Никита Михалков об отказе Олега Меньшикова от роли в фильме «12» фотографии
«Он боялся стареть, быть некрасивым»: Никита Михалков об отказе Олега Меньшикова от роли в фильме «12» фотографии
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