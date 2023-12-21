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«Я его сделал звездой русского кино»: Никита Михалков о Милоше Биковиче

21 декабря
2023 год

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21 декабря 2023

Успешная карьера Милоша Биковича в российском кино началась с роли в фильме Никиты Михалкова «Солнечный удар», где Бикович поразительно напоминает молодого Михалкова (волшебная сила усов). Спустя 10 лет Бикович — один из самых востребованных артистов, а ведь этого, вероятно, могло не случится. В интервью Надежде Стрелец Михалков признался, что дал Биковичу роль из-за того, что тот упомянул брата-монаха.

«Я его сделал звездой русского кино»: Никита Михалков о Милоше Биковиче
фото: Никита Михалков и Милош Бикович на съёмках фильма "Солнечный удар"

«Я видел фотографии его, видел кусок его фильма. Я позвал его, он приехал. Ну всё мимо. Ну и по обыкновению: «Большое спасибо, мы вам позвоним, до свидания». Он говорит: «Ой, спасибо вам большое, вы знаете, я когда уезжал, у меня брат монах и я к нему заехал в монастырь, сказал, что к вам еду. А он мне сказал: «Езжай, будешь сниматься». Твою мать, думаю. Сейчас он приедет к брату-монаху и скажет, что я его не взял. Я его взял, потому что брат-монах ему сказал, что он будет сниматься. Но я его сделал звездой русского кино. Но, конечно, он в таком г**не наснимался…Особенно, в «Магомаеве», в парике этом чёрном».
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«Я его сделал звездой русского кино»: Никита Михалков о Милоше Биковиче фотографии
«Я его сделал звездой русского кино»: Никита Михалков о Милоше Биковиче фотографии
«Я его сделал звездой русского кино»: Никита Михалков о Милоше Биковиче фотографии
«Я его сделал звездой русского кино»: Никита Михалков о Милоше Биковиче фотографии
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