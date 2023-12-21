«Я его сделал звездой русского кино»: Никита Михалков о Милоше Биковиче

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Е. Е-е. Е-е: Сергей Бурунов, Мария Аронова и Анна Михалкова

21 декабря

«Он боялся стареть, быть некрасивым»: Никита Михалков об отказе Олега Меньшикова от роли в фильме «12»

А также о том, почему он взял 36-летнего актёра на роль 16-летнего юнкера