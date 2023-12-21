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Е. Е-е. Е-е: Сергей Бурунов, Мария Аронова и Анна Михалкова

21 декабря
2023 год

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21 декабря 2023
18 декабря в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера сказочного фильма-приключения «Бременские музыканты». Фильм зрителям представили режиссёр Алексей Нужный, продюсеры Антон Златопольский и Никита Михалков и актёры Тихон Жизневский, Валентина Ляпина, Ирина Горбачёва, Роман Курцын, Дмитрий Дюжев, Аскар Нигамедзянов, Сергей Бурунов, Мария Аронова, Юлия Пересильд и другие.

Е. Е-е. Е-е: Сергей Бурунов, Мария Аронова и Анна Михалкова
фото: Ирина Горбачёва и Алексей Нужный

Е. Е-е. Е-е: Сергей Бурунов, Мария Аронова и Анна Михалкова
фото: Тихон Жизневский

Е. Е-е. Е-е: Сергей Бурунов, Мария Аронова и Анна Михалкова
фото: Валентина Ляпина

Е. Е-е. Е-е: Сергей Бурунов, Мария Аронова и Анна Михалкова
фото: Роман Курцын

Е. Е-е. Е-е: Сергей Бурунов, Мария Аронова и Анна Михалкова
фото: Юлия Пересильд с дочерьми

Е. Е-е. Е-е: Сергей Бурунов, Мария Аронова и Анна Михалкова
фото: Дмитрий Дюжев

Е. Е-е. Е-е: Сергей Бурунов, Мария Аронова и Анна Михалкова
фото: Мария Аронова и Сергей Бурунов

Среди первых зрителей фильма Леон Кемстач, Екатерина Волкова, Анна Пересильд, Анна Михалкова, Александра Киселёва, Юлия Топольницкая, Сергей Комаров и Клим Шипенко.

Е. Е-е. Е-е: Сергей Бурунов, Мария Аронова и Анна Михалкова
фото: Стася Венкова

Е. Е-е. Е-е: Сергей Бурунов, Мария Аронова и Анна Михалкова
фото: Екатерина Волкова с дочерью

Е. Е-е. Е-е: Сергей Бурунов, Мария Аронова и Анна Михалкова
фото: Александр Олешко

Е. Е-е. Е-е: Сергей Бурунов, Мария Аронова и Анна Михалкова
фото: Анна Михалкова с дочерью и племянниками

Е. Е-е. Е-е: Сергей Бурунов, Мария Аронова и Анна Михалкова
фото: Леон Кемстач

Е. Е-е. Е-е: Сергей Бурунов, Мария Аронова и Анна Михалкова
фото: Юлия Топольницкая

Е. Е-е. Е-е: Сергей Бурунов, Мария Аронова и Анна Михалкова
фото: Александра Киселёва

Е. Е-е. Е-е: Сергей Бурунов, Мария Аронова и Анна Михалкова
фото: Клим Шипенко

«Бременские музыканты» в прокате с 1 января 2024 года.

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Е. Е-е. Е-е: Сергей Бурунов, Мария Аронова и Анна Михалкова фотографии
Е. Е-е. Е-е: Сергей Бурунов, Мария Аронова и Анна Михалкова фотографии
Е. Е-е. Е-е: Сергей Бурунов, Мария Аронова и Анна Михалкова фотографии
Е. Е-е. Е-е: Сергей Бурунов, Мария Аронова и Анна Михалкова фотографии
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