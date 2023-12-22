Похищение и перевоспитание: Александр Петров, Кристина Асмус и Сергей Бурунов

Про группу «Комбинация» снимают сериал с Никитой Кологривым, Анастасией Уколовой и Даниилом Воробьевым
Стартовали съемки биографического драмеди Никиты Власова
11 комментариев
20 декабря в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера главной новогодней комедии «Холоп 2», в которой герой Милоша Биковича начинает сам увлекаться карательной педагогикой и мечтает выпороть обнаглевшую героиню Аглаи Тарасовой. Фильм зрителям представил режиссёр Клим Шипенко и актёры Милош Бикович, Аглая Тарасова, Мария Миронова, Александр Самойленко, Павел Деревянко, Кирилл Нагиев и другие.
обсуждение >>