Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Пятёрочка
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Похищение и перевоспитание: Александр Петров, Кристина Асмус и Сергей Бурунов

22 декабря
2023 год

Лайфстайл >>
22 декабря 2023

20 декабря в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера главной новогодней комедии «Холоп 2», в которой герой Милоша Биковича начинает сам увлекаться карательной педагогикой и мечтает выпороть обнаглевшую героиню Аглаи Тарасовой. Фильм зрителям представил режиссёр Клим Шипенко и актёры Милош Бикович, Аглая Тарасова, Мария Миронова, Александр Самойленко, Павел Деревянко, Кирилл Нагиев и другие.

Похищение и перевоспитание: Александр Петров, Кристина Асмус и Сергей Бурунов
фото: Клим Шипенко и Софья Карпунина

Похищение и перевоспитание: Александр Петров, Кристина Асмус и Сергей Бурунов
фото: Кирилл Нагиев

Похищение и перевоспитание: Александр Петров, Кристина Асмус и Сергей Бурунов
фото: Павел Деревянко

Похищение и перевоспитание: Александр Петров, Кристина Асмус и Сергей Бурунов
фото: Милош Бикович

Похищение и перевоспитание: Александр Петров, Кристина Асмус и Сергей Бурунов
фото: Аглая Тарасова

Похищение и перевоспитание: Александр Петров, Кристина Асмус и Сергей Бурунов
фото: Александр Самолейнко

Гостями премьеры стали Александр Петров с женой, Кристина Асмус, Андрей Малахов, Алёна Водонаева, Денис Шведов, Янина Студилина, Андрей Мерзликин, Ангелина Стречина и Илья Малаков, Сергей Бурунов, Константин Крюков, Лиза Шакира, Леон Кемстач и многие другие.

Похищение и перевоспитание: Александр Петров, Кристина Асмус и Сергей Бурунов
фото: Андрей Малахов

Похищение и перевоспитание: Александр Петров, Кристина Асмус и Сергей Бурунов
фото: Денис Шведов

Похищение и перевоспитание: Александр Петров, Кристина Асмус и Сергей Бурунов
фото: Андрей Мерзликин с семьёй

Похищение и перевоспитание: Александр Петров, Кристина Асмус и Сергей Бурунов
фото: Янина Студилина

Похищение и перевоспитание: Александр Петров, Кристина Асмус и Сергей Бурунов
фото: Алёна Водонаева

Похищение и перевоспитание: Александр Петров, Кристина Асмус и Сергей Бурунов
фото: Мария Миронова

Похищение и перевоспитание: Александр Петров, Кристина Асмус и Сергей Бурунов
фото: Леон Кемстач и Анна Переисильд

Похищение и перевоспитание: Александр Петров, Кристина Асмус и Сергей Бурунов
фото: Ангелина Стречина и Илья Малаков

Похищение и перевоспитание: Александр Петров, Кристина Асмус и Сергей Бурунов
фото: Кристина Асмус

Похищение и перевоспитание: Александр Петров, Кристина Асмус и Сергей Бурунов
фото: Александр Петров с женой

Похищение и перевоспитание: Александр Петров, Кристина Асмус и Сергей Бурунов
фото: Сергей Бурунов

«Холоп 2» в прокате с 1 января 2024.

версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекпремьерастиль
персоны
Ситора АлиеваКристина АсмусМилош БиковичДмитрий Борисов (II)Сергей БуруновАлёна ВодонаеваИгорь ВолошинПавел ДеревянкоОльга ДибцеваИван ЖвакинСофья ЗайкаСофья КарпунинаЛеон КемстачАлександра КиселеваКонстантин КрюковИлья МалаковАндрей МалаховАндрей МерзликинМария Миронова (II)Артём МихалковКирилл НагиевЕлена Николаева (II)Анна ПересильдАлександр Петров (IV)Наталья РогожкинаАлександр СамойленкоАнгелина СтречинаЯнина СтудилинаАглая ТарасоваЮлия ТопольницкаяАлексей УчительЕлизавета ШакираДенис ШведовКлим ШипенкоИзабель Эйдлен
фильмы
Холоп-2

фотографии >>
Похищение и перевоспитание: Александр Петров, Кристина Асмус и Сергей Бурунов фотографии
Похищение и перевоспитание: Александр Петров, Кристина Асмус и Сергей Бурунов фотографии
Похищение и перевоспитание: Александр Петров, Кристина Асмус и Сергей Бурунов фотографии
Похищение и перевоспитание: Александр Петров, Кристина Асмус и Сергей Бурунов фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Пятёрочка

Скорбим

Егор Найдович
20 декабря ушёл из актёр Егор Найдович.
Сергей Рыжов
20 декабря ушёл из жизни актёр Сергей Рыжов.
Дмитрий Красилов
18 декабря ушёл из жизни актёр Дмитрий Красилов.
Валерий Лагунов
18 декабря ушёл из жизни артист балета Валерий Лагунов.

День рождения >>

Ольга Антонова
Марк Богатырёв
Владимир Богин
Инга Ильм
Анна Легчилова
Софья Павлова
Галина Петрова
Дмитрий Прокофьев
Рудольф Рудин
Пьер Брассёр
Ленни Фон Долен
Дина Мейер
Ванесса Паради
Анна Прухняк
Рэйф Файнс
Дэвид Хэвенер
все родившиеся 22 декабря >>

Афиша кино >>

Дунки
драма, комедия
Индия, 2023
Вредная привычка
комедия
Россия, 2023
Великая магия
драма, комедия
Италия, Франция, 2023
Феррари
биография, драма, исторический фильм, экранизация
Великобритания, Италия, США, 2023
Крик. Ночь перед Рождеством
фильм ужасов
США, 2023
Мистер и миссис Икс
комедия, мелодрама, триллер
Южная Корея, 2023
Новогодний ол инклюзив
комедия, семейное кино
Россия, 2023
Последний стрелок
драма
Великобритания, 2023
Рождество в подарок
комедия
Италия, 2022
Манюня: Новогодние приключения
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2023
Новогодний шеф
комедия, семейное кино
Россия, 2023
Крецул
биография, драма, спортивный фильм
Литва, Молдова, Россия, Турция, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?