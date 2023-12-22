Никита Михалков рассказал о том, что его заставило кардинально поменять свои политические взгляды

Никита Сергеевич Михалков
никогда не скрывал своих политических взглядов. Напротив, он посвятил им целую авторскую программу Бесогон ТВ, в которой даёт собственный анализ прошлому, настоящему и будущему. В интервью Надежде Стрелец
режиссёр-мыслитель констатировал смерть старой Европы и рассказал, как общается на политические темы с родственниками, которые не разделяют его позицию.
По мнению режиссёра, заплывшая жиром Европа потеряла бдительность и суверенитет под многолетним покровительством США, и теперь вынуждена прикрывать свою беспомощность разговорами о толерантности. «Уже нет и никогда не будет той Европы, прекрасной старой с чудным запахом кофе из бара с утра в Риме. Всё. Это умерло. Европа под ядерным зонтиком США прекрасно развивалась, жила толстела, была замечательна с точки зрения моды, свобод, фестивалей. До того момента, когда они за всем этим тупо не потеряли иммунитет. Свою трусость и бессилие они назвали толерантностью. И теперь начальник полиции Швеции просит женщин по телевидению не выходить в 9 вечера на улицу. У них нет сил, нет новой крови, нет новых идей»
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«Что такое цивилизация? Это история, культура, всё, что уходит в века назад. Всё, что сделало это страну этой страной. Всё, что сделало Россию естественным и единственным мостом между Востоком и Западом. Которая воспринимает с лёгкостью и восточные ветры и западную культуру. Вот такие вот мы, с огромным количеством часовых поясов, вероисповеданий, языков. Это огромный византийский котёл. Америка тоже котёл, только не византийский. В этом конгломерате, сочетании и заключается то, что называется русская цивилизация. Русский мир, о котором даже слышать не хотят. Нас пытаются стереть с лица земли много веков»
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Михалков признался, что в его близком окружении есть люди, чья политические взгляды значительно отличаются от его собственных. С ними он проводит разъяснительные беседы: «Я стараюсь доказать, почему я думаю именно так. Я верю в то, что я говорю. Я это говорю не потому что я чиновник и мне это зачем-то нужно. Мне интересно это говорить и я понимаю, что это не только мне интересно».
«Я служу ни партии, ни государству, ни президенту. Я служу моему Отечеству, как я его понимаю. Мне не надо ждать безопасного времени, когда мне укажут, куда надо бежать и что говорить. Я могу идти по ошибочному пути, но это мой путь. Определяться нужно всегда. Особенно в тяжелые времена. Потому что в тяжелые времена конформизм может привести к предательству»
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На вопрос о последней кардинальной переоценке ценностей и взглядов Михалков ответил, что поменял свои убеждения, когда узнал, что произошло в стране за время правления Ельцина. «Я не знал этого. Я тогда выступал за Ельцина, не предполагая ничего о том, что было вокруг. Было настолько катастрофически страшно. Когда мне прислали документы о том, как распродавался военно-морской флот и за сколько. Самые крупные предприятия ВПК на 60 % отдавались тем, кто нам сегодня объявляет санкции. Я не мог в это поверить. Но это так»
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