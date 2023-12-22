Оксана Лаврентьева объявила о разводе с Александром Цыпкиным

Евгений Романцов, Иван Мулин, Олег Гаас и Карина Александрова стали «золотой молодежью»
В онлайн-кинотеатре PREMIER 18 января состоится премьера психологического триллера «Клипот»
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Предпринимательница Оксана Лаврентьева, снимавшаяся в фильме «Юленька» и клипе Димы Билана, в последние годы ушла в тень своего мужа, писателя и сценариста Александра Цыпкина. Талант которого вылупился при активном содействии самой Оксаны. Давным-давно, когда деревья были большими, а проблемы маленькими, Оксана даже обижалась на весь московский бомонд за шутки о её покровительстве над творческой судьбой мужа. С тех пор карьера и суверенитет мужа только крепчали, и теперь над повсеместностью Цыпкина шутят уже без упоминания Оксаны. Видимо, пройденный супругами путь начал так сильно разветвляться, что они это заметили сами. На днях, Оксана объявила подписчикам в запретграме о решении развестись, которое оказалось для неё самой неожиданным, поскольку «эта ситуация получила развитие буквально в последние недели».
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