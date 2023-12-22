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Оксана Лаврентьева объявила о разводе с Александром Цыпкиным

22 декабря
2023 год

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22 декабря 2023

Предпринимательница Оксана Лаврентьева, снимавшаяся в фильме «Юленька» и клипе Димы Билана, в последние годы ушла в тень своего мужа, писателя и сценариста Александра Цыпкина. Талант которого вылупился при активном содействии самой Оксаны. Давным-давно, когда деревья были большими, а проблемы маленькими, Оксана даже обижалась на весь московский бомонд за шутки о её покровительстве над творческой судьбой мужа. С тех пор карьера и суверенитет мужа только крепчали, и теперь над повсеместностью Цыпкина шутят уже без упоминания Оксаны. Видимо, пройденный супругами путь начал так сильно разветвляться, что они это заметили сами. На днях, Оксана объявила подписчикам в запретграме о решении развестись, которое оказалось для неё самой неожиданным, поскольку «эта ситуация получила развитие буквально в последние недели».

Оксана Лаврентьева объявила о разводе с Александром Цыпкиным

«После долгих задушевных разговоров мы с Сашей приняли решение развестись. Во избежание слухов, сплетен и домыслов я хотела бы сама объяснить, почему это так. Дело не в том, что кто-то уходит к кому-то. Нет.
Дело в том, что уже какое-то время мы живем совершенно разными жизнями и абсолютно разными ценностями. В этом никто не виноват, и у меня нет ни одной претензии к Саше.

Когда мы познакомились, у нас были абсолютно одинаковые взгляды. Мы одинаково смотрели на то, что такое брак, и на то, как нам в нём вместе жить. А ещё мы одинаково шутили и вообще похоже разговаривали, любили одинаковое времяпровождение, фильмы, музыку — мы совпадали реально во всём, что только можно себе представить. Две очень родные души встретились.

Оксана Лаврентьева объявила о разводе с Александром Цыпкиным

Но на сегодняшний день все эти мнения, взгляды и ценности и даже музыка кардинально расходятся, и, несмотря на то, что и я, и Саша, мы оба за время нашего брака прошли большой путь, в этой точке жизни мы абсолютно разные люди. Мы продолжаем любить друг друга, продолжаем быть родными друг для друга людьми, но мы не видим больше способа, как нам быть мужем и женой и поэтому разводимся».
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Оксана Лаврентьева объявила о разводе с Александром Цыпкиным фотографии
Оксана Лаврентьева объявила о разводе с Александром Цыпкиным фотографии
Оксана Лаврентьева объявила о разводе с Александром Цыпкиным фотографии
Оксана Лаврентьева объявила о разводе с Александром Цыпкиным фотографии
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