Учёба в Дубае, тяга к языкам и шотландские корни: Что мы знаем о Леоне Кемстаче

Исполнитель одной из ведущих ролей сверхпопулярного сериала «Слово пацана»Леон Кемстач стал (наряду с другими актёрами сериала) одним из открытий уходящего года. 15-летний сын предпринимательницы Лауры Кемстач и пасынок Антона Богданова попал в сериал благодаря дружбе родителей с Александром Петровым, который опубликовал в соцсетях объявление о кастинге. И сначала Леон совсем не хотел принимать участие в этой истории, памятуя об опыте съёмок в фильме «Нормальный только я». Однако Лаура уговорила его попробоваться на роль, а позже и сам Леон, почитав сценарий, понял, что это интересная история.
По словам Лауры, бешеная популярность свалилась на Леона после выхода первой же серии. «Я не успеваю заниматься своей профессиональной деятельностью абсолютно. Я полностью сейчас поглощена Леоном, так как я ещё его агент. Но я не думала, что на нас свалится вся эта махина… Все поклонники в большинстве своём дети. И я, как мама, тоже проникаюсь к ним. Когда мне пишут тысячное сообщение в директе, просят контакт Леона и очень сильно расстраиваются от того, что они не могут до него достучаться. Я очень сильно устала. Это началось с первой серии и всё, посыпались сообщения. Я даже не могу их до конца разобрать», — рассказала она в эфире шоу «Не принято обсуждать»
фото: Лаура и Леон Кемстач
Многочисленные примеры разрушительного воздействия популярности на неокрепшие умы заставили Лауру встревожиться за сына. Но Леон, судя по всему, не теряет связи с реальностью. В частности, он понял, что устал на съёмках «Слова пацана» и решил взять паузу. При том, что ему, конечно же, начали поступать новые предложения по работе. Но Леон, во-первых, всё ещё учится, а во-вторых, его школа находится в Дубае, что весьма тяжело сочетается со съёмками в России.
«Он сам с малых лет хотел учиться заграницей. Это само собой у нас получилось, потому что ему нравятся языки. На английский я его отправила в 3,5 года. А потом он сам в 6 лет мне сказал: «Мама, мне кажется, я должен учить китайский». Поучил он китайский года 4. В 7-8 лет он захотел учить французский, потом немецкий. Не скажу, что он всё в совершенстве до конца освоил. Но ему это легко даётся, он понимает структуру языка».
После успеха «Слова пацана» Леон, разумеется, заинтересовался кинокарьерой, но по мнению Лауры, актёрство не станет магистральной темой его жизни. Поскольку у него слишком много других интересов. «Он хочет, и я думаю, это будет в его жизни на протяжении какого-то времени. Решение поступать в профильный вуз ещё не принято, потому что в школе ему учиться ещё 3,5 года. Но связывать с этим свою жизнь он, наверное, планирует. До какого времени — сложно сказать. Потому что у него есть ещё несколько фундаментальных интересов. Ему нравится инженерия всякая, строительство и моделирование грандиозного и глобального. Посмотрим. Пока всё идёт так, как идёт. Жизнь такая переменчивая. Но я поддерживаю его во всех увлечениях. Я даже не могу сказать, чем он не занимался. И плавание, и гольф, и верховая езда, и теннис, и всякие единоборства».
Причина, по которой Леон носит фамилию мамы — благозвучие: «Мой первый муж решил взять мою фамилию, потому что она ему очень нравилась. У него была русская фамилия. А мою он считал красивой и говорил, что её нельзя терять. У меня по маминой линии один прадедушка был армянином, второй - аварцем. Прабабушки были обе русские — одна донская казачка, другая сибирячка из Иркутска. А по папиной линии у меня одна бабушка была полька, вторая бабушка была русская, дедушка один был беларус, а второй — немец. У Леона ещё больше кровей намешано: его бабушка по папиной линии шотландка, дедушка русский. Кемстач — фамилия моего дедушки, это польско-белорусская фамилия».
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