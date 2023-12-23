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Учёба в Дубае, тяга к языкам и шотландские корни: Что мы знаем о Леоне Кемстаче

23 декабря
2023 год

Лайфстайл >>
23 декабря 2023
Исполнитель одной из ведущих ролей сверхпопулярного сериала «Слово пацана» Леон Кемстач стал (наряду с другими актёрами сериала) одним из открытий уходящего года. 15-летний сын предпринимательницы Лауры Кемстач и пасынок Антона Богданова попал в сериал благодаря дружбе родителей с Александром Петровым, который опубликовал в соцсетях объявление о кастинге. И сначала Леон совсем не хотел принимать участие в этой истории, памятуя об опыте съёмок в фильме «Нормальный только я». Однако Лаура уговорила его попробоваться на роль, а позже и сам Леон, почитав сценарий, понял, что это интересная история.

Учёба в Дубае, тяга к языкам и шотландские корни: Что мы знаем о Леоне Кемстаче

По словам Лауры, бешеная популярность свалилась на Леона после выхода первой же серии. «Я не успеваю заниматься своей профессиональной деятельностью абсолютно. Я полностью сейчас поглощена Леоном, так как я ещё его агент. Но я не думала, что на нас свалится вся эта махина… Все поклонники в большинстве своём дети. И я, как мама, тоже проникаюсь к ним. Когда мне пишут тысячное сообщение в директе, просят контакт Леона и очень сильно расстраиваются от того, что они не могут до него достучаться. Я очень сильно устала. Это началось с первой серии и всё, посыпались сообщения. Я даже не могу их до конца разобрать», — рассказала она в эфире шоу «Не принято обсуждать»

Учёба в Дубае, тяга к языкам и шотландские корни: Что мы знаем о Леоне Кемстаче
фото: Лаура и Леон Кемстач

Многочисленные примеры разрушительного воздействия популярности на неокрепшие умы заставили Лауру встревожиться за сына. Но Леон, судя по всему, не теряет связи с реальностью. В частности, он понял, что устал на съёмках «Слова пацана» и решил взять паузу. При том, что ему, конечно же, начали поступать новые предложения по работе. Но Леон, во-первых, всё ещё учится, а во-вторых, его школа находится в Дубае, что весьма тяжело сочетается со съёмками в России.

«Он сам с малых лет хотел учиться заграницей. Это само собой у нас получилось, потому что ему нравятся языки. На английский я его отправила в 3,5 года. А потом он сам в 6 лет мне сказал: «Мама, мне кажется, я должен учить китайский». Поучил он китайский года 4. В 7-8 лет он захотел учить французский, потом немецкий. Не скажу, что он всё в совершенстве до конца освоил. Но ему это легко даётся, он понимает структуру языка».

Учёба в Дубае, тяга к языкам и шотландские корни: Что мы знаем о Леоне Кемстаче

После успеха «Слова пацана» Леон, разумеется, заинтересовался кинокарьерой, но по мнению Лауры, актёрство не станет магистральной темой его жизни. Поскольку у него слишком много других интересов. «Он хочет, и я думаю, это будет в его жизни на протяжении какого-то времени. Решение поступать в профильный вуз ещё не принято, потому что в школе ему учиться ещё 3,5 года. Но связывать с этим свою жизнь он, наверное, планирует. До какого времени — сложно сказать. Потому что у него есть ещё несколько фундаментальных интересов. Ему нравится инженерия всякая, строительство и моделирование грандиозного и глобального. Посмотрим. Пока всё идёт так, как идёт. Жизнь такая переменчивая. Но я поддерживаю его во всех увлечениях. Я даже не могу сказать, чем он не занимался. И плавание, и гольф, и верховая езда, и теннис, и всякие единоборства».

Учёба в Дубае, тяга к языкам и шотландские корни: Что мы знаем о Леоне Кемстаче

Причина, по которой Леон носит фамилию мамы — благозвучие: «Мой первый муж решил взять мою фамилию, потому что она ему очень нравилась. У него была русская фамилия. А мою он считал красивой и говорил, что её нельзя терять. У меня по маминой линии один прадедушка был армянином, второй - аварцем. Прабабушки были обе русские — одна донская казачка, другая сибирячка из Иркутска. А по папиной линии у меня одна бабушка была полька, вторая бабушка была русская, дедушка один был беларус, а второй — немец. У Леона ещё больше кровей намешано: его бабушка по папиной линии шотландка, дедушка русский. Кемстач — фамилия моего дедушки, это польско-белорусская фамилия».
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Учёба в Дубае, тяга к языкам и шотландские корни: Что мы знаем о Леоне Кемстаче фотографии
Учёба в Дубае, тяга к языкам и шотландские корни: Что мы знаем о Леоне Кемстаче фотографии
Учёба в Дубае, тяга к языкам и шотландские корни: Что мы знаем о Леоне Кемстаче фотографии
Учёба в Дубае, тяга к языкам и шотландские корни: Что мы знаем о Леоне Кемстаче фотографии
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