«Какой же гопник, подумала я»: Лаура Кемстач о знакомстве с Антоном Богдановым

Предпринимательница Лаура Кемстач
(и по совместительству мама Леона Кемстача
) и Антон Богданов
недавно поженились спустя нескольких лет отношений. Об этом стало известно после выхода интервью
Лауры для шоу «Не принято обсуждать». Там же Лаура вспомнила, как познакомилась с Богдановым и какое ужасное впечатление он на неё произвёл поначалу. Однако актёр сделал всё, чтобы завоевать Лауру и «заставить её себя любить».
«Мне он не нравился поначалу вообще. Мы познакомились в 2016 году, Антон был ведущим на дне рождения у моей подруги. Выступая, он приглядывался ко мне, но ничего больше. Через год она пригласила его и ещё ребят уже как гостей на день рождения. И вот он набрался смелости и пригласил меня потанцевать. Но он думал, что я с другим человеком встречаюсь. И так это спросил у меня, что я подумала: «Господи, какой же гопник». Ну он знает, что я так про него подумала. Он вёл себя так, он пытался произвести на меня впечатление как-то по-дурацки. После этого танца он несколько раз приглашал меня на свидание, я один раз позволила ему прийти в ресторан, где мы с подругами сидели. Он пришёл и опять себя странно вёл. Очень странно. И мои девчонки сидят и говорят: «Лаура, ну нет, это же не твоё».
Он приглашал меня всё время на свои спектакли, но я всё время не могла. И отправляла своих подруг. Но в какой-то момент я была в Москве, он позвал на спектакль, и я подумала: ладно, схожу. И я сходила на спектакль, он отыграл, пошёл провожать меня. И мы шли и просто болтали. Он был другим человеком. Я поняла, что он очень даже эрудированный. Он умеет говорить, много знает, для меня это важно, чтобы мужчина был интеллектуально развит. И вот этот разговор всё переломил. Мы стали общаться и потом почему-то Антон решил, что мы встречаемся. Хотя я так не решила. Но плавно-плавно какими-то своими поступками он заставил меня его любить. Он сделал всё так, что он стал моим близким, родным человеком. Моей семьёй».
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