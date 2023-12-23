«Какой же гопник, подумала я»: Лаура Кемстач о знакомстве с Антоном Богдановым

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Учёба в Дубае, тяга к языкам и шотландские корни: Что мы знаем о Леоне Кемстаче

Спустя пять лет брака выяснилось, что они совершенно разные люди

Оксана Лаврентьева объявила о разводе с Александром Цыпкиным

22 декабря

Никита Михалков рассказал о том, что его заставило кардинально поменять свои политические взгляды

А также о смерти Европы, Русском мире и несогласных родственниках