Тонкое искусство: Любовь Толкалина, Янина Студилина и Екатерина Вуличенко

Лайфстайл
А также о том, почему он взял 36-летнего актёра на роль 16-летнего юнкера
Спутник телезрителя
22 декабря, 22:15, РЕН ТВ
Лайфстайл
Режиссёр дал оценку современным режиссёрам
Новости кино
Телеканал также покажет «Страх над Невой», «Черное солнце» и «10 дней до весны»
Спутник телезрителя
В ночь с 21 на 22 декабря, 00:30, РЕН ТВ
Обзор сериалов
Интеллектуальный детектив про айтишников и сыщиков-любителей
Новости кино
Платформенные сериалы против долгожителей телеэфира и сказки против драм
Новости кино
В онлайн-кинотеатре PREMIER 18 января состоится премьера психологического триллера «Клипот»
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