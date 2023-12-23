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Тонкое искусство: Любовь Толкалина, Янина Студилина и Екатерина Вуличенко

23 декабря
2023 год

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23 декабря 2023
21 декабря в бутике Estelle Gallery в ГУМе прошла презентация рождественской коллекции женского белья Lise Charmel. Французский модный дом представил специальную рождественскую коллекцию, посвящённую знаменитым маскарадам прошлого. Дизайнеров вдохновили роскошные костюмированные балы, которые устраивал Людовик XIV в Париже в самом сердце сада Тюильри, маскарады XVII века в замке Во-ле-Виконт и знаменитый Венецианский карнавал. Вечер посетили звёздные гости, среди которых были замечены Любовь Толкалина, Янина Студилина, Ирина Безрукова, Екатерина Вуличенко, Ольга Хохлова, Евгения Ахременко и другие.

Тонкое искусство: Любовь Толкалина, Янина Студилина и Екатерина Вуличенко
фото: Любовь Толкалина

Тонкое искусство: Любовь Толкалина, Янина Студилина и Екатерина Вуличенко
фото: Янина Студилина

Тонкое искусство: Любовь Толкалина, Янина Студилина и Екатерина Вуличенко
фото: Екатерина Вуличенко

Тонкое искусство: Любовь Толкалина, Янина Студилина и Екатерина Вуличенко
фото: Ольга Хохлова

Тонкое искусство: Любовь Толкалина, Янина Студилина и Екатерина Вуличенко
фото: Ирина Безрукова

Тонкое искусство: Любовь Толкалина, Янина Студилина и Екатерина Вуличенко
фото: Евгения Ахременко

Тонкое искусство: Любовь Толкалина, Янина Студилина и Екатерина Вуличенко
фото: Аврора
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Тонкое искусство: Любовь Толкалина, Янина Студилина и Екатерина Вуличенко фотографии
Тонкое искусство: Любовь Толкалина, Янина Студилина и Екатерина Вуличенко фотографии
Тонкое искусство: Любовь Толкалина, Янина Студилина и Екатерина Вуличенко фотографии
Тонкое искусство: Любовь Толкалина, Янина Студилина и Екатерина Вуличенко фотографии
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