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Благотворительный квартирник: Леон Кемстач, Катерина Шпица и Анастасия Крылова

23 декабря
2023 год

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23 декабря 2023
19 декабря герой нашумевшего сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Леон Кемстач совместно с благотворительным фондом «Жизнь как чудо» преподнёс гостям закрытого квартирника эксклюзивный новогодний подарок, а также выступил в дуэте с певцом Авраамом Руссо. Под бурные аплодисменты звёздные гости вечера читали стихи, шутили, исполняли полюбившиеся публике музыкальные хиты. Самым дорогим лотом в поддержку фонда стало видеопоздравление от главного героя вечера – Леона Кемстача. Лот с участием юного актера ушёл с молотка за полмиллиона рублей в первые секунды! Все средства, собранные за время гала-ужина, были перечислены в фонд «Жизнь как чудо» на программы помощи подопечным. За душевную обстановку и атмосферу Нового года отвечали: Леон Кемстач и Авраам Руссо, Чарли Армстронг, Игорь Жижикин, Дмитрий Кравченко, Катерина Шпица, Анастасия Крылова. Ведущим вечера был Денис Косяков.

Благотворительный квартирник: Леон Кемстач, Катерина Шпица и Анастасия Крылова
фото: Леон и Лаура Кемстач

Благотворительный квартирник: Леон Кемстач, Катерина Шпица и Анастасия Крылова
фото: Катерина Шпица

Благотворительный квартирник: Леон Кемстач, Катерина Шпица и Анастасия Крылова
фото: Игорь Жижикин

Благотворительный квартирник: Леон Кемстач, Катерина Шпица и Анастасия Крылова
фото: Анастасия Крылова

Благотворительный квартирник: Леон Кемстач, Катерина Шпица и Анастасия Крылова
фото: Денис Косяков

Благотворительный квартирник: Леон Кемстач, Катерина Шпица и Анастасия Крылова
фото: Авраам Руссо

Благотворительный квартирник: Леон Кемстач, Катерина Шпица и Анастасия Крылова
фото: Чарли Армстронг

Благотворительный квартирник: Леон Кемстач, Катерина Шпица и Анастасия Крылова
фото: Дмитрий Кравченко
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фильмы
Слово пацана. Кровь на асфальте

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Благотворительный квартирник: Леон Кемстач, Катерина Шпица и Анастасия Крылова фотографии
Благотворительный квартирник: Леон Кемстач, Катерина Шпица и Анастасия Крылова фотографии
Благотворительный квартирник: Леон Кемстач, Катерина Шпица и Анастасия Крылова фотографии
Благотворительный квартирник: Леон Кемстач, Катерина Шпица и Анастасия Крылова фотографии
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