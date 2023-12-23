Благотворительный квартирник: Леон Кемстач, Катерина Шпица и Анастасия Крылова

19 декабря герой нашумевшего сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»Леон Кемстач совместно с благотворительным фондом «Жизнь как чудо» преподнёс гостям закрытого квартирника эксклюзивный новогодний подарок, а также выступил в дуэте с певцом Авраамом Руссо. Под бурные аплодисменты звёздные гости вечера читали стихи, шутили, исполняли полюбившиеся публике музыкальные хиты. Самым дорогим лотом в поддержку фонда стало видеопоздравление от главного героя вечера – Леона Кемстача. Лот с участием юного актера ушёл с молотка за полмиллиона рублей в первые секунды! Все средства, собранные за время гала-ужина, были перечислены в фонд «Жизнь как чудо» на программы помощи подопечным. За душевную обстановку и атмосферу Нового года отвечали: Леон Кемстач и Авраам Руссо, Чарли Армстронг, Игорь Жижикин, Дмитрий Кравченко, Катерина Шпица, Анастасия Крылова. Ведущим вечера был Денис Косяков.
обсуждение >>