Итальянский гонщик: Ирина Хакамада, Анастасия Талызина и Денис Шведов

19 декабря в столичном кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась премьера нового фильма Майкла Манна «Феррари»
с Адамом Драйвером
и Пенелопой Круз
в главных ролях. В основе сюжета – жизнь гениального итальянского конструктора, гонщика и основателя культового бренда Энцо Феррари. Чтобы поменять свою жизнь, он принимает участие в грандиозной гонке на выносливость Mille Miglia. Гостями премьеры стали Ирина Хакамада
, Анастасия Талызина
, Антон Риваль
, Марк Богатырёв
, Нелла Стрекаловская
, Кирилл Буханцев
, Пётр Буслов
, Софья Донианц
и другие.
фото: Ирина Хакамада
фото: Сергей Новосад и Анастасия Талызина
фото: Антон Риваль
фото: Марк Богатырёв
фото: Иван Николаев
фото: Нелла Стрекаловская
фото: Кирилл Буханцев
фото: Софья Донианц и Андрей Золотарёв
фото: Пётр Буслов
А 20 декабря зрительская премьера состоялась в кинотеатре «Художественный». На ней можно было увидеть Дениса Шведова
, Лизу Климову
, Дарью Жовнер
, Михаила Гурая
и других.
фото: Денис Шведов
фото: Дарья Жовнер
фото: Михаил Гурай
фото: Полина Аскери
В российский прокат фильм «Феррари» вышел 21 декабря, на 4 дня раньше мирового релиза. фото: Лиза Климова
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