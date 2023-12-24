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Итальянский гонщик: Ирина Хакамада, Анастасия Талызина и Денис Шведов

24 декабря
2023 год

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24 декабря 2023
19 декабря в столичном кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась премьера нового фильма Майкла Манна «Феррари» с Адамом Драйвером и Пенелопой Круз в главных ролях. В основе сюжета – жизнь гениального итальянского конструктора, гонщика и основателя культового бренда Энцо Феррари. Чтобы поменять свою жизнь, он принимает участие в грандиозной гонке на выносливость Mille Miglia. Гостями премьеры стали Ирина Хакамада, Анастасия Талызина, Антон Риваль, Марк Богатырёв, Нелла Стрекаловская, Кирилл Буханцев, Пётр Буслов, Софья Донианц и другие.

Итальянский гонщик: Ирина Хакамада, Анастасия Талызина и Денис Шведов
фото: Ирина Хакамада

Итальянский гонщик: Ирина Хакамада, Анастасия Талызина и Денис Шведов
фото: Сергей Новосад и Анастасия Талызина

Итальянский гонщик: Ирина Хакамада, Анастасия Талызина и Денис Шведов
фото: Антон Риваль

Итальянский гонщик: Ирина Хакамада, Анастасия Талызина и Денис Шведов
фото: Марк Богатырёв

Итальянский гонщик: Ирина Хакамада, Анастасия Талызина и Денис Шведов
фото: Иван Николаев

Итальянский гонщик: Ирина Хакамада, Анастасия Талызина и Денис Шведов
фото: Нелла Стрекаловская

Итальянский гонщик: Ирина Хакамада, Анастасия Талызина и Денис Шведов
фото: Кирилл Буханцев

Итальянский гонщик: Ирина Хакамада, Анастасия Талызина и Денис Шведов
фото: Софья Донианц и Андрей Золотарёв

Итальянский гонщик: Ирина Хакамада, Анастасия Талызина и Денис Шведов
фото: Пётр Буслов

А 20 декабря зрительская премьера состоялась в кинотеатре «Художественный». На ней можно было увидеть Дениса Шведова, Лизу Климову, Дарью Жовнер, Михаила Гурая и других.

Итальянский гонщик: Ирина Хакамада, Анастасия Талызина и Денис Шведов
фото: Денис Шведов

Итальянский гонщик: Ирина Хакамада, Анастасия Талызина и Денис Шведов
фото: Дарья Жовнер

Итальянский гонщик: Ирина Хакамада, Анастасия Талызина и Денис Шведов
фото: Михаил Гурай

Итальянский гонщик: Ирина Хакамада, Анастасия Талызина и Денис Шведов
фото: Полина Аскери

Итальянский гонщик: Ирина Хакамада, Анастасия Талызина и Денис Шведов
фото: Лиза Климова

В российский прокат фильм «Феррари» вышел 21 декабря, на 4 дня раньше мирового релиза.
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Михаил ГурайДарья ЖовнерЛиза КлимоваИван НиколаевДенис Шведов

фотографии >>
Итальянский гонщик: Ирина Хакамада, Анастасия Талызина и Денис Шведов фотографии
Итальянский гонщик: Ирина Хакамада, Анастасия Талызина и Денис Шведов фотографии
Итальянский гонщик: Ирина Хакамада, Анастасия Талызина и Денис Шведов фотографии
Итальянский гонщик: Ирина Хакамада, Анастасия Талызина и Денис Шведов фотографии
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