Дом высокой культуры: Рузиль Минекаев, Марьяна Спивак и Ингрид Олеринская

Рецензии на фильмы
Нанни Моретти снял фильм, в котором играет режиссера — и снимает фильм
Спутник телезрителя
В ночь с 21 на 22 декабря, 00:30, РЕН ТВ
Рецензии на фильмы
Документальная комедия о семейных ценностях и муках творчества
Новости кино
В онлайн-кинотеатре PREMIER 18 января состоится премьера психологического триллера «Клипот»
Спутник телезрителя
22 декабря, 22:15, РЕН ТВ
Новости кино
Телеканал также покажет «Страх над Невой», «Черное солнце» и «10 дней до весны»
Новости кино
Сериал покажут Кинопоиск и Okko
Лайфстайл
Лаура Кемстач рассказала о сыне
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