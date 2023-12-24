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Дом высокой культуры: Рузиль Минекаев, Марьяна Спивак и Ингрид Олеринская

24 декабря
2023 год

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24 декабря 2023
Онлайн-кинотеатр Premier провёл традиционную новогоднюю вечеринку, которая прошла 21 декабря в московском «Доме культур». Гостями вечера стали актёры сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Рузиль Минекаев и Слава Копейкин, Марьяна Спивак, Денис Шведов, Ингрид Олеринская, Александра Киселева, Вячеслав Чепурченко, Катя Кабак, Кузьма Сапрыкин и многие другие.

Дом высокой культуры: Рузиль Минекаев, Марьяна Спивак и Ингрид Олеринская
фото: Слава Копейкин и Рузиль Минекаев

Дом высокой культуры: Рузиль Минекаев, Марьяна Спивак и Ингрид Олеринская
фото: Антон Кузнецов и Марьяна Спивак

Дом высокой культуры: Рузиль Минекаев, Марьяна Спивак и Ингрид Олеринская
фото: Денис Шведов со спутницей

Дом высокой культуры: Рузиль Минекаев, Марьяна Спивак и Ингрид Олеринская
фото: Вячеслав Чуперченко с девушкой

Дом высокой культуры: Рузиль Минекаев, Марьяна Спивак и Ингрид Олеринская
фото: Ингрид Олеринская

Дом высокой культуры: Рузиль Минекаев, Марьяна Спивак и Ингрид Олеринская
фото: Катя Кабак

Дом высокой культуры: Рузиль Минекаев, Марьяна Спивак и Ингрид Олеринская
фото: Александра Киселева

Дом высокой культуры: Рузиль Минекаев, Марьяна Спивак и Ингрид Олеринская
фото: Анна Банщикова

Дом высокой культуры: Рузиль Минекаев, Марьяна Спивак и Ингрид Олеринская
фото: Лиза Шакира

Дом высокой культуры: Рузиль Минекаев, Марьяна Спивак и Ингрид Олеринская
фото: Яна Крайнова

Дом высокой культуры: Рузиль Минекаев, Марьяна Спивак и Ингрид Олеринская
фото: Кузьма Сапрыкин с девушкой

Дом высокой культуры: Рузиль Минекаев, Марьяна Спивак и Ингрид Олеринская
фото: Кристина Корбут

Дом высокой культуры: Рузиль Минекаев, Марьяна Спивак и Ингрид Олеринская
фото: Александр Аверин

Дом высокой культуры: Рузиль Минекаев, Марьяна Спивак и Ингрид Олеринская
фото: Ольга Смирнова

Дом высокой культуры: Рузиль Минекаев, Марьяна Спивак и Ингрид Олеринская
фото: Фёдор Гамалея и Василиса Гусарова
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