Филиппа Киркорова предложили лишить звания народного артиста после вечеринки Насти Ивлеевой

В ответ адвокат Филиппа Александр Добровинский обвинил Бородина в попытке «прославиться» за счёт артиста: «Виталий Бородин не обратил свои взгляды ни на кого более, хотя там были очень известные люди», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru». Добровинский заявил, что идея отнять у Киркорова этот статус «смешна и невозможна юридически»: «Есть только одна возможность: если будет доказано, что господин Бородин покончил жизнь самоубийством, а довёл его до самоубийства костюм Киркорова, то тогда может что‑то произойти», — добавил он.
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