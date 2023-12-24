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Филиппа Киркорова предложили лишить звания народного артиста после вечеринки Насти Ивлеевой

24 декабря
2023 год

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24 декабря 2023

Филиппа Киркорова предложили лишить звания народного артиста после его появления на скандальной вечеринке Насти Ивлеевой, дресс-кодом которой было минимальное количество одежды на теле. Жалобу в Минкульт подал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, известный по доносам на Данилу Козловского, Аллу Пугачёву, Лию Ахеджакову и других звёзд.

Филиппа Киркорова предложили лишить звания народного артиста после вечеринки Насти Ивлеевой
фото: Настя Ивлеева и Филипп Киркоров

В ответ адвокат Филиппа Александр Добровинский обвинил Бородина в попытке «прославиться» за счёт артиста: «Виталий Бородин не обратил свои взгляды ни на кого более, хотя там были очень известные люди», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru». Добровинский заявил, что идея отнять у Киркорова этот статус «смешна и невозможна юридически»: «Есть только одна возможность: если будет доказано, что господин Бородин покончил жизнь самоубийством, а довёл его до самоубийства костюм Киркорова, то тогда может что‑то произойти», — добавил он.

Филиппа Киркорова предложили лишить звания народного артиста после вечеринки Насти Ивлеевой
фото: Лолита, Ксения Собчак и Настя Ивлеева

Скандальная «почти голая» вечеринка Ивлеевой состоялась 20 декабря в «Мутаборе». Помимо Киркорова, её посетили Ксения Собчак, Лолита Милявская, Дима Билан, Глюкоза и другие знаменитости.

Филиппа Киркорова предложили лишить звания народного артиста после вечеринки Насти Ивлеевой
фото: Мария Миногарова и Ксения Собчак
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Филиппа Киркорова предложили лишить звания народного артиста после вечеринки Насти Ивлеевой фотографии
Филиппа Киркорова предложили лишить звания народного артиста после вечеринки Насти Ивлеевой фотографии
Филиппа Киркорова предложили лишить звания народного артиста после вечеринки Насти Ивлеевой фотографии
Филиппа Киркорова предложили лишить звания народного артиста после вечеринки Насти Ивлеевой фотографии
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