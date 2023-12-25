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Ольга Дибцева станет мамой во второй раз

25 декабря
2023 год

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25 декабря 2023

Ольга Дибцева, сыгравшая дочь помещика в «Холопе», готовится стать матерью во второй раз. Актриса появилась на закрытой премьере второй части фильма с заметно округлившимся животом.

Ольга Дибцева станет мамой во второй раз

Ольга рассказала, что на протяжении всей беременности не переставала активно работать. Никаких сложностей на площадке не возникало, разве что костюмы могли причинять некоторые неудобства: «Мне было сложно в корсетах. Плюс у меня много было сцен, где нужно есть всё время. А Клим очень много дублей делает, и я каждый дубль должна была есть, есть, есть. И играть ещё. Ну, это было, конечно, очень непросто. Но ничего, мы справились», — поделилась Дибцева в беседе с «Пятым каналом».

Актриса также отметила, что вторая беременность у неё протекает гораздо легче первой. Пол малыша Ольга предпочла пока держать в тайне. В 2019 году Дибцева родила дочь Серафиму. Тогда актриса находилась в браке с бизнесменом Романом Бочаровым, однако в сентябре этого года артистка призналась, что развелась с супругом. О своём новом избраннике Дибцева предпочитает не говорить.
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