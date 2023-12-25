Ольга Дибцева станет мамой во второй раз

Ольга Дибцева
, сыгравшая дочь помещика в «Холопе»
, готовится стать матерью во второй раз. Актриса появилась на закрытой премьере второй части фильма
с заметно округлившимся животом.
Ольга рассказала, что на протяжении всей беременности не переставала активно работать. Никаких сложностей на площадке не возникало, разве что костюмы могли причинять некоторые неудобства: «Мне было сложно в корсетах. Плюс у меня много было сцен, где нужно есть всё время. А Клим очень много дублей делает, и я каждый дубль должна была есть, есть, есть. И играть ещё. Ну, это было, конечно, очень непросто. Но ничего, мы справились»
, — поделилась
Дибцева в беседе с «Пятым каналом».
Актриса также отметила, что вторая беременность у неё протекает гораздо легче первой. Пол малыша Ольга предпочла пока держать в тайне. В 2019 году Дибцева родила дочь Серафиму
. Тогда актриса находилась в браке с бизнесменом Романом Бочаровым
, однако в сентябре этого года артистка призналась, что развелась с супругом. О своём новом избраннике Дибцева предпочитает не говорить.
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