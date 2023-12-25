Ярослав Могильников снялся в рекламе мерча к новому альбому Канье Уэста

Ярослав Могильников
, известный по роли Ералаша в сверхпопулярном сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»
, попал в социальные сети американского рэпера Канье Уэста
. На снимке актёр позирует в мерче к новому альбому музыканта Vultures.
Недавно главный дизайнером бренда рэпера Yeezy стал российский дизайнер Гоша Рубчинский
. Он же разрабатывал мерч к альбому и, по всей видимости, выбирал модель для рекламной кампании.
«Похоже, грамотнее всего со своей неожиданной мега-популярностью распоряжается Ералаш. Пока Маратик носит халявные кроссы от Никиты Ефремова и ходит на красные дорожки, а Пальто изучает дно шоубиза [пилит рилсы с Бородиной и получает премию фешн-тв], актёр Ярослав Могильников выходит на мировой уровень — продвигает мерч к новому альбому Канье. Сразу у рэпера и его креативного директора Гоши Рубчинского. Стиль»
, — прокомментировали
в Телеграм-канале «Только никому».
«Тут просится мрачная шутка о том, что Рубчинский теперь симпатизирует ребятам постарше — Ярославу Могильникому аж 16 лет»
, — отметили
в Телеграм-канале «Антиглянец», намекая на громкий скандал вокруг Рубчинского. В 2018 году его обвинили в домогательствах к несовершеннолетнему. Сам дизайнер все обвинения отвергал.
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