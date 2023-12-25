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Ярослав Могильников снялся в рекламе мерча к новому альбому Канье Уэста

25 декабря
2023 год

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25 декабря 2023
Ярослав Могильников, известный по роли Ералаша в сверхпопулярном сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», попал в социальные сети американского рэпера Канье Уэста. На снимке актёр позирует в мерче к новому альбому музыканта Vultures.

Ярослав Могильников снялся в рекламе мерча к новому альбому Канье Уэста

Недавно главный дизайнером бренда рэпера Yeezy стал российский дизайнер Гоша Рубчинский. Он же разрабатывал мерч к альбому и, по всей видимости, выбирал модель для рекламной кампании.

Ярослав Могильников снялся в рекламе мерча к новому альбому Канье Уэста

«Похоже, грамотнее всего со своей неожиданной мега-популярностью распоряжается Ералаш. Пока Маратик носит халявные кроссы от Никиты Ефремова и ходит на красные дорожки, а Пальто изучает дно шоубиза [пилит рилсы с Бородиной и получает премию фешн-тв], актёр Ярослав Могильников выходит на мировой уровень — продвигает мерч к новому альбому Канье. Сразу у рэпера и его креативного директора Гоши Рубчинского. Стиль», — прокомментировали в Телеграм-канале «Только никому».

Ярослав Могильников снялся в рекламе мерча к новому альбому Канье Уэста


«Тут просится мрачная шутка о том, что Рубчинский теперь симпатизирует ребятам постарше — Ярославу Могильникому аж 16 лет», — отметили в Телеграм-канале «Антиглянец», намекая на громкий скандал вокруг Рубчинского. В 2018 году его обвинили в домогательствах к несовершеннолетнему. Сам дизайнер все обвинения отвергал.

Ярослав Могильников снялся в рекламе мерча к новому альбому Канье Уэста
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Слово пацана. Кровь на асфальте

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