«У меня ума хватило дальше не пойти»: Филипп Киркоров о вечеринке Насти Ивлеевой

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Новости кино «Слово пацана», «ГДР», «Золотое дно»: НТВ рассказал о телепремьерах 2024 года Телеканал также покажет «Страх над Невой», «Черное солнце» и «10 дней до весны»

Спутник телезрителя «Море соблазна»: Рыба моей мечты 22 декабря, 22:15, РЕН ТВ

Интервью Ольга Ерофеева-Муравьева: «Иногда ты ошибаешься, а иногда находишь настоящие бриллианты» Генеральный продюсер Свердловской киностудии о работе компании и новых фильмах, снятых на Урале

Обзор сериалов «Куплю актрису»: Она строптива — но и я настойчив Охранник добивается любви телезвезды в ромкоме с Николаем Шрайбером и Анной Антоновой

Лайфстайл Никита Михалков рассказал о том, что его заставило кардинально поменять свои политические взгляды А также о смерти Европы, Русском мире и несогласных родственниках