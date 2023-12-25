«У меня ума хватило дальше не пойти»: Филипп Киркоров о вечеринке Насти Ивлеевой

Филипп Киркоров
обсудил с пресс-секретарём президента Дмитрием Песковым скандальную
вечеринку Насти Ивлеевой
. За кулисами нового ледового шоу Татьяны Навки
её муж спросил у артиста: «Что вы там устроили?»
В ответ Киркоров заявил, что пришёл на вечеринку из чувства долга перед Ивлеевой, которая снималась у него в клипе, и не задержался там надолго.
«У меня ума хватило туда дальше не пойти. Я просто обещал ей, она у меня в клипе снималась. Вот знаешь, никогда ни о чем никого не проси. Она меня пригласила, сказала, что будет новогодний бал, дресс-код naked. Я заморочился на «Дольче Габбана», «Баленсиага». А потом, когда я вошёл и увидел это… Говорю, Катя (это моя помощница), только бэкстейдж и цветочки (и на выход)»
, — цитирует
слова Филиппа StarHit.
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