Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«У меня ума хватило дальше не пойти»: Филипп Киркоров о вечеринке Насти Ивлеевой

25 декабря
2023 год

Лайфстайл >>
25 декабря 2023
Филипп Киркоров обсудил с пресс-секретарём президента Дмитрием Песковым скандальную вечеринку Насти Ивлеевой. За кулисами нового ледового шоу Татьяны Навки её муж спросил у артиста: «Что вы там устроили?» В ответ Киркоров заявил, что пришёл на вечеринку из чувства долга перед Ивлеевой, которая снималась у него в клипе, и не задержался там надолго.

«У меня ума хватило дальше не пойти»: Филипп Киркоров о вечеринке Насти Ивлеевой

«У меня ума хватило туда дальше не пойти. Я просто обещал ей, она у меня в клипе снималась. Вот знаешь, никогда ни о чем никого не проси. Она меня пригласила, сказала, что будет новогодний бал, дресс-код naked. Я заморочился на «Дольче Габбана», «Баленсиага». А потом, когда я вошёл и увидел это… Говорю, Катя (это моя помощница), только бэкстейдж и цветочки (и на выход)», — цитирует слова Филиппа StarHit.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Филиппа Киркорова предложили лишить звания народного артиста после вечеринки Насти Ивлеевой
Филиппа Киркорова внесли в чёрный список Balenciaga
персоны
Анастасия ИвлееваФилипп КиркоровТатьяна Навка

фотографии >>
«У меня ума хватило дальше не пойти»: Филипп Киркоров о вечеринке Насти Ивлеевой фотографии
«У меня ума хватило дальше не пойти»: Филипп Киркоров о вечеринке Насти Ивлеевой фотографии
«У меня ума хватило дальше не пойти»: Филипп Киркоров о вечеринке Насти Ивлеевой фотографии
«У меня ума хватило дальше не пойти»: Филипп Киркоров о вечеринке Насти Ивлеевой фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Алексей Черных
23 декабря ушёл из жизни актёр Алексей Черных.
Мурад Кажлаев
23 декабря ушёл из жизни композитор Мурад Кажлаев.
Александр Левенбук
22 декабря ушёл из жизни актёр, режиссёр Александр Левенбук.
Борис Матвеев
21 декабря ушёл из жизни актёр Борис Матвеев.

День рождения >>

Вахтанг Беридзе
Владислав Галкин
Наталия Житкова
Игорь Лифанов
Елена Лядова
Николай Мачульский
Ирина Сотикова
Андрей Финягин
Ольга Хохлова
Хамфри Богарт
Адам Воронович
Жасмин Герат
Дик Миллер
Джереми Стронг
Хелен Твелвтрис
Ханна Шигулла
все родившиеся 25 декабря >>

Афиша кино >>

Идеальные друзья
драма, комедия
Великобритания, 2023
Великолепная пятерка
комедия, семейное кино
Россия, 2023
Реинкарнация. Картины с того света
триллер, фильм ужасов
Таиланд, 2022
Три Богатыря и пуп земли
комедия, приключения, сказка
Россия, 2023
Дунки
драма, комедия
Индия, 2023
Вредная привычка
комедия
Россия, 2023
Великая магия
драма, комедия
Италия, Франция, 2023
Новогодний ол инклюзив
комедия, семейное кино
Россия, 2023
Феррари
биография, драма, исторический фильм, экранизация
Великобритания, Италия, США, 2023
Крик. Ночь перед Рождеством
фильм ужасов
США, 2023
Мистер и миссис Икс
комедия, мелодрама, триллер
Южная Корея, 2023
Последний стрелок
драма
Великобритания, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен