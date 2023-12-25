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«Королева мелодрам»: Ты в главной роли!

25 декабря
2023 год

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25 декабря 2023
Телеканал «Dомашний» поздравил зрительниц с наступающими праздниками и подготовил традиционный новогодний ролик о самой обычной «хорошей девочке», попавшей в «мир мелодрам» и ставшей Королевой. Главные роли исполнили Екатерина Копанова и Антон Хабаров.

«Королева мелодрам»: Ты в главной роли!
фото: Антон Хабаров и Екатерина Копанова

Чем ближе Новый год, тем больше мы мечтаем о чудесах и хотим чего-то невозможного. Погружаясь в мелодрамы на «Dомашнем», каждая женщина представляет, что однажды проснется в необыкновенном мире, который будет соответствовать ее самым невероятным фантазиям. А неотразимый мужчина будет кружить ее в танце, словно в мюзикле, и превратит квартиру в оранжерею из любимых цветов.

В преддверии новогодних праздников «Dомашний» дарит возможность своим зрительницам почувствовать себя «Королевой мелодрам», ведь каждая из вас – главная героиня своей собственной мелодрамы, в которой по законам жанра всегда счастливый финал!

«Королева мелодрам»: Ты в главной роли!
фото: Екатерина Копанова

Екатерина Копанова, актриса: «Безусловно, всем – и мужчинам, и женщинам – хочется любви, сказки и тепла. Такие проекты, как «Королева мелодрам» показывают, что сказка может стать реальностью, а мечты имеют свойство сбываться. Это важно помнить, верить и идти к своей мечте до конца».

«Королева мелодрам»: Ты в главной роли!
фото: Антон Хабаров

Антон Хабаров, актёр: «Для моей семьи очень важны традиции, а Новый год – это особенный повод собраться вместе и разделить радость с близкими и родными. История, рассказанная в «Королеве мелодрам» мне кажется волшебной с приправой некой идеальности, к которой так тянуться люди. Идеальный мир должен быть где-то, а мелодрамы – это шикарный жанр, который отображает то, что нужно всем нам».
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Екатерина КопановаАнтон Хабаров

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«Королева мелодрам»: Ты в главной роли! фотографии
«Королева мелодрам»: Ты в главной роли! фотографии
«Королева мелодрам»: Ты в главной роли! фотографии
«Королева мелодрам»: Ты в главной роли! фотографии
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