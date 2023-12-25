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Леонардо ДиКаприо поздравил Казахстан с сохранением и увеличением популяции сайгака

25 декабря
2023 год

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25 декабря 2023

Леонардо ДиКаприо поздравил власти Казахстана с увеличением популяции сайгака.

Леонардо ДиКаприо поздравил Казахстан с сохранением и увеличением популяции сайгака

«Поздравления правительству Казахстана, которое вложило значительные средства в инициативы по борьбе с браконьерством, активное обеспечение правопорядка и создание новых охраняемых территорий. Их сотрудничество с природоохранными организациями, университетами и учеными является ярким примером настоящего успеха в сохранении природы, достигнутого совместными усилиями», — написал ДиКаприо в социальных сетях. Он также отметил, что в 2005 году в Казахстане насчитали всего 48 тысяч сайгаков, а сейчас популяция животных составляет до 1,9 миллиона особей в дикой природе.

Леонардо ДиКаприо поздравил Казахстан с сохранением и увеличением популяции сайгака
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Леонардо ДиКаприо поздравил Казахстан с сохранением и увеличением популяции сайгака фотографии
Леонардо ДиКаприо поздравил Казахстан с сохранением и увеличением популяции сайгака фотографии
Леонардо ДиКаприо поздравил Казахстан с сохранением и увеличением популяции сайгака фотографии
Леонардо ДиКаприо поздравил Казахстан с сохранением и увеличением популяции сайгака фотографии
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