Леонардо ДиКаприо поздравил Казахстан с сохранением и увеличением популяции сайгака

Леонардо ДиКаприо
поздравил власти Казахстана с увеличением популяции сайгака.
«Поздравления правительству Казахстана, которое вложило значительные средства в инициативы по борьбе с браконьерством, активное обеспечение правопорядка и создание новых охраняемых территорий. Их сотрудничество с природоохранными организациями, университетами и учеными является ярким примером настоящего успеха в сохранении природы, достигнутого совместными усилиями»
, — написал ДиКаприо в социальных сетях. Он также отметил, что в 2005 году в Казахстане насчитали всего 48 тысяч сайгаков, а сейчас популяция животных составляет до 1,9 миллиона особей в дикой природе.
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