«Социальный ужас»: Курпатов о феномене «Слова пацана» и причинах тревоги чиновников, которые требовали его запретить

Громкая слава сериала «Слово пацана»
докатилась до психолога Андрея Курпатова
, который решил профессионально разобраться в причинах столь феноменального успеха фильма, который так напугал российских чиновников. Кино-Театр.Ру
ознакомился с анализом
доктора и решил прокомментировать некоторые его спорные заявления.
По мнению Курпатова, помимо своих художественных достоинств, фильм привлёк зрителей отражением их собственного социального ужаса и ощущения безысходности. «Мы оказались в ситуации, которая называется новой нормальностью: время, когда всё меняется так быстро, объёмно и сложно, что человек не может это осмыслить. В состоянии этой новой нормальности мы больше не испытываем ощущение, что можем контролировать ситуацию. Возникает синдром выученной беспомощности, в основе которой — фундаментальный ужас. Ты вообще не можешь контролировать ни свою жизнь, ни происходящее, ни будущее, ни отношения с другими людьми. Ничего. «Слово пацана» создаёт фантастические обстоятельства, в которых человек ничего не может сделать. Хороший ты, плохой, благородный или наоборот, подлец — неважно, ты всё равно будешь вовлечён в эту воронку, систему, которая тебя будет разрушать. И этот ужас перед тем, что ты не можешь контролировать ситуацию, резонирует со временем, в котором мы сейчас находимся. И мы этот ужас испытываем».
А вот реакцию чиновников на новость о том, что подростки в Татарстане начали “играть в казанские банды”, Курпатов объяснил довольно неожиданным образом. Доктор фактически противопоставил позднесоветскую молодёжь современной и сделал выводы не в пользу последней.
«Почему все так дико занервничали — потому что фильм смотрят молодые люди. И это совершенно не те молодые люди, которые были тогда. Если вы посмотрите на родителей в фильме, они по-разному, но все занимаются воспитанием детей. Потому что у них задача состояла сделать из них порядочных людей. И у всех этих героев, несмотря на их противоправные действия, есть некие ценности, которые выше их самих. Ради которых они готовы пойти на риск, получить наказание и так далее. Сама способность чувствовать эти ценности, которые выше твоего индивидуального существования — это то, что тогда формировалось в семье, в обществе. Сейчас современные молодые люди растут в другой парадигме. Сейчас время эгоцентрическое, каждый сам за себя. И они не понимают этого объёма, который стоит за моральными выборами главных героев. Надо отдать должное создателям сериала, которые показывают, что все эти моральные выборы являются очень тяжелыми для героев. Представители моего поколения видят это. А молодые люди нет, у них не существует такой опции в их внутреннем мире. Никто не занимался тем, чтобы сделать их достойными членами общества. Так воспитывали советского ребёнка. А сейчас как? Ты самый замечательный, прекрасный, будь собой, не дай себе засохнуть»
.
Курпатов утверждает, что родители казанской молодёжи активно занимались воспитанием своих детей. Которые, видимо, именно от переизбытка этого воспитания сбивались в стаи и, вооружившись арматурами, устраивали бессмысленные и жесточайшие бои стенка на стенку. Меж тем все исследователи “казанского феномена”, включая автора литературного первоисточника сериала Роберта Гараева
, сходятся в едином мнении: одной из причин возникновения банд была неприкаянность детей. Они были предоставлены сами себе и жили без присмотра вечно занятых на работе родителей, проводя всё своё свободное время на улице, представлявшей собой плотную городскую застройку. Ещё одной причиной было массовое переселение в города сельских жителей, которые руководствовались деревенскими представлениями о территориальных границах. К этому стоит добавить ещё и широкое влияние тюремной культуры, которую советскому обществу "подарил" миллион амнистированных после смерти Сталина уголовников.
Ощущение безнаказанности и дикий произвол детворы были обеспечены отсутствием в Уголовном кодексе статьи, по которой несовершеннолетних можно было привлечь к ответственности за хулиганство и бандитизм. Потому что подразумевалось, что преступности такого рода в СССР не существует. Поэтому милиция, ещё и уступавшая участникам банд в численности, была бессильна ровно до того момента, пока не появились соответствующие поправки в законодательстве в начале 90-х. Болезненная реакция чиновников Татарстана, большинство из которых прекрасно помнят то время, может быть продиктована вполне объяснимым страхом перед возросшим интересом молодёжи к этой печально известной в регионе истории. Потому что, как отмечает тот же Гараев, с укреплением силовых структур в начале 2000-х группировки значительно ослабли и притихли, но не исчезли окончательно.
Также Курпатов высказался о пересъёмке финальной серии сериала, сам факт которой кажется ему признаком деградации общества. «Антигерой, ставший героем — это феномен конца 20 века. То же самое случилось с культовыми сериалами «Во все тяжкие» и «Декстер». Зрители влюбились в антигероев: в наркобарона и серийного убийцу. И шоураннерам пришлось доснимать специально сезон для «Декстера». Полный провал с точки зрения сценария. Но с одной целью - показать, что зло будет наказано.
Так же и [Крыжовникову] пришлось переснять последнюю серию, чтоб все получили наказание. Оперативно прикрутили в 6-й серии титры в сцене, где герои тренируются, чтобы было понятно, какое будущее их ждёт. Ну видно же, что это было уже сделано на пост-продакшене с целью донести мысль: «дорогие друзья, это неправильное поведение». Но слушайте, до чего мы дожили, если нам надо объяснять, что это неправильное поведение? Этот сериал можно было понять без пересъёмок, если бы у нас был достаточный внутренний объём, чтобы понимать, что происходит на самом деле. А как только мы становимся примитивнее, нам надо всё объяснять: что воровство плохо, убийство плохо и так далее. Вот в чём драма».
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