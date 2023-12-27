«Социальный ужас»: Курпатов о феномене «Слова пацана» и причинах тревоги чиновников, которые требовали его запретить

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Новости кино «Снегирь» и «Праведник» лидируют по числу номинаций на премию «Золотой орел» А вот «Чебурашка» вообще не представлен в шорт-листе

Новости кино «Это что, Росомаха?»: Денис Шведов и Роман Курцын ловят преступников с суперспособностями в трейлере сериала «Красный 5» Сбежавших из тюрьмы суперзлодеев сыграли Ян Цапник, Егор Дружинин, Кирилл Фролов и другие

Новости кино Второй сезон «Доктора Преображенского» с Денисом Шведовым и Анной Чиповской покажут после Рождества Премьера состоится на Первом канале с 8 по 11 января

Новости кино «Это что-то необъяснимое»: вышел трейлер исторического фэнтези «Иные» с Ириной Мартыненко, Вольфгангом Черни и Алексеем Серебряковым Сюжет разворачивается в Ленинграде 40-х годов до начала Великой Отечественной Войны

Лайфстайл «У меня ума хватило дальше не пойти»: Филипп Киркоров о вечеринке Насти Ивлеевой Артист объяснил Дмитрию Пескову, как оказался на мероприятии