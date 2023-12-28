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СМИ: Милош Бикович женился

28 декабря
2023 год

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28 декабря 2023

В преддверии выхода в прокат второй части фильма «Холоп» актёр Иван Охлобыстин дал интервью изданию АиФ, в котором нахваливал коллегу Милоша Биковича. И мимоходом проговорился о его женитьбе на Иване Малич.

СМИ: Милош Бикович женился

«Он человек очень хороший, верный товарищ и истинный патриот своей родины. А это очень важное качество. Я вижу, как на съёмочной площадке он отходит в сторону, слушает и смотрит выступления политиков, переживает... Сербы — настоящие наши друзья. При том, что у них и прямой выгоды-то от этого нет. А ещё Милош — настоящий православный человек. У него очень серьёзное отношение к женщине. Он сейчас женился, слава Богу».

СМИ: Милош Бикович женился

Милош Бикович и Ивана Малич вместе с 2021 года, а в сентябре 2023 стало известно, что у них родится первенец.
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