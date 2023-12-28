Извинитости: Киркоров, Лолита, Собчак и Билан извинились за участие в вечеринке Ивлеевой

Полуголая вечеринка Насти Ивлеевой в клубе Мутабор, на которую ещё лет пять назад никто бы не обратил внимания, сегодня оборачивается для всех мало-мальски известных участников сущим кошмаром. Согласно всевозможным утечкам в СМИ, всё началось с военных, которые возмутились этим мероприятием, после чего за проверку участников взялись ретивые санитары леса Екатерина Мизулина и Виталий Бородин.
фото: Народное творчество
Для Ивлеевой последствия вечеринки обернулись потерей рекламных контрактов с МТС и Тинькофф, обысками и проверками ФНС. И судебным иском на 1 млрд рублей, который возмущённый и шокированный вечеринкой актёр Александр Иншаков планирует подать в московский Хамовнический суд. Не остался в стороне и Роскомнадзор, обнаруживший в видео и фотоматериалах с вечеринки явные признаки пропаганды признанного в РФ экстремистским движения ЛГБТ. Всё это может обернуться для Ивлеевой уголовным делом. Поэтому извинилась Ивлеева аж дважды. В первом обращении блогерка пообещала направить вырученные с мероприятия деньги на благотворительность. А во втором попросила дать ей второй шанс и извинилась перед гостями вечеринки, у которых из-за неё начались проблемы.
фото: Настя Ивлеева
А проблемы и правда начались. Мастодонтов эстрады Филиппа Киркорова, Диму Билана и Лолиту Милявскую начали спешно вырезать из голубых огоньков и отменять их концерты. Поэтому им ничего не оставалось, как публично покаяться.
После того, как Виталий Бородин потребовал лишить Филиппа Киркорова звания народного артиста, певец воспользовался приглашением на ледовое шоу Татьяны Навки, чтобы объяснить мужу фигуристки и пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову, что попал на вечеринку фактически случайно, не совсем понимая специфику мероприятия. Видимо, не помогло, потому что через пару дней артист, одетый в непривычно скромную чёрную водолазку без страз и нашивок, повторил свои показания на камеру.
фото: Филипп Киркоров
«В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашёл не в ту дверь. Да, я знал о мероприятии, получил приглашение, обещал прийти и пришёл. Но не знал о характере событий, которые будут происходить за этими дверьми. И ушёл. Я не собираюсь отрекаться, дистанцироваться или перекладывать ответственность на других. В нынешнее трудное время, время героическое, не может и не должен артист моего масштаба, народный артист, так безответственно относиться к участию в каких-либо мероприятиях».
Затем последовало что-то вроде пионерской клятвы-заклинания о любви к России: «Я артист только своей страны. Я патриот только своей страны. Я никогда не пытался усидеть на двух стульях. Я никуда не уезжал и не предавал. Я люблю только своего зрителя и слушателя».
Вслед за Киркоровым к публике обратился Дима Билан, также засветившийся на фотографиях с вечеринки. Билан отметил, что посещение различных мероприятий — часть его профессии. И когда он получил приглашение, он не представлял, что его ожидает.
«О дресс-коде я знал, но понимание дресс-кода у каждого свое. Знать заранее, что позволят себе надеть другие, я не мог. Я мог отвечать только за себя. Включений с этой вечеринки в моих соцсетях не было. Я не опубликовал ни одной фотографии. Понимаю, какая обстановка сейчас в нашей стране, хоть я вам это и не показываю, как и 95% моих переживаний».
«Я прекрасно понимаю негодование наших людей и тем более наших ребят, которые защищают нас на передовой. Я включён в новостную повестку. Но я совсем не согласен с желанием некоторых грести всех под одну гребёнку. Всё, что произошло этим вечером с моим именем, — это дезинформация и даже клевета», — заявил артист, добавив, что ещё 5 декабря от чистого сердца провел концерт для семей участников спецоперации.
Лолита Милявская тоже опубликовала в своём телеграм-канале видео-обращение, в котором обошлась без откровенных заискиваний и честно призналась, что ей хотелось сбросить накопившуюся за год усталость.
фото: Лолита
«Я с иронией отнеслась к тому, что кому-то это не понравилось. Выяснилось, что не понравилось это такому количеству людей, что письма, которые они справедливо, по их мнению, пишут с просьбой запретить меня, вырезать из всех существующих новогодних передач — это, наверное, справедливо. А я привыкла брать на себя ответственность.
Я так не люблю, когда как в детском саду звучит: «Я в последний раз, я больше не буду…» Никто не знает, что будет, кого сорвёт, кто от чего будет плакать и смеяться. Только людьми нужно оставаться в любом случаем. Никому не желать смерти, погибели, болезни. Давайте попробуем вместе. И новогоднее настроение сохранить. Попробуем?»
Извиняться пришлось и Ксении Собчак, пришедшей на вечеринку в глухом бежевом платье. Журналистка призналась, что 2 года назад уже была на «красивом мероприятии» Ивлеевой в Праге и ожидала чего-то подобного и в этот раз. Но увы, там были какие-то другие люди, попутавшие эпатаж с пошлостью. Однако, по мнению Собчак, это не повод для травли и уголовных преследований.
фото: Ксения Собчак
«Отмена артистов, бывших там, как и разговоры об идеологической диверсии — это глупость. Делать из идиотских фотографий высказывание, превращать участников фигни в преступников — это пошлость на пошлости. Могу сказать вам за себя: я точно никого не хотела обидеть или оскорбить, если кого-то задел мой внешний вид, я за это извиняюсь. Я люблю свою страну. Я журналист, который работает в России. Я хочу, чтобы все знали, что я не хочу вызывать вот это ощущение ненависти и злости по отношению ко мне и к другим артистам из-за вот такой глупой случайности».
Также Собчак (единственная из всех выше перечисленных гостей) поддержала Ивлееву публично. «Настя! Ты ничего этого не заслуживаешь! Мы все этого не заслуживаем. Мы просто живём в такое время. И его надо просто пережить. Я тебя люблю, и я с тобой. И неправда, что ты одна. Ты не одна. Просто у тех, кто с тобой сегодня, нет права на громкий голос. Кричат другие голоса… Обнимаю тебя крепко-крепко. Все пройдёт».
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