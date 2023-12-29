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Ушанка и фуфайка: Wink и Аутло выпустили мерч к «Слову пацана»

29 декабря
2023 год

Лайфстайл >>
29 декабря 2023
«Слово пацана» закончился, а разговоры о нём никак не унимаются. И каждый старается сделать всё возможное, чтобы нам было о чём говорить. Все уже обсудили поцелуи с несовершеннолетними, игрища казанских школьников, испуг чиновников, пересъёмки финала. А теперь можно поговорить и об одежде. Видеосервис Wink.ru совместно с брендом одежды Аутло выпустили лимитированную коллекцию одежды, посвящённую сериалу. Ну а точнее, обыгрывающую (в силу ограниченного набора возможностей) эстетику незатейливого гардероба несовершеннолетних правонарушителей.

Ушанка и фуфайка: Wink и Аутло выпустили мерч к «Слову пацана»

Ушанка и фуфайка: Wink и Аутло выпустили мерч к «Слову пацана»

Лицом коллекции стал Слава Копейкин, исполнивший в сериале роль Турбо. Коллекция состоит из куртки, фуфайки и шапки-ушанки. Коллекция не предназначена для продажи. А вот выиграть вещички можно, если участвовать в розыгрышах в социальных сетях Wink.ru.

Ушанка и фуфайка: Wink и Аутло выпустили мерч к «Слову пацана»

Ушанка и фуфайка: Wink и Аутло выпустили мерч к «Слову пацана»
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Ушанка и фуфайка: Wink и Аутло выпустили мерч к «Слову пацана» фотографии
Ушанка и фуфайка: Wink и Аутло выпустили мерч к «Слову пацана» фотографии
Ушанка и фуфайка: Wink и Аутло выпустили мерч к «Слову пацана» фотографии
Ушанка и фуфайка: Wink и Аутло выпустили мерч к «Слову пацана» фотографии
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