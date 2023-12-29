Ушанка и фуфайка: Wink и Аутло выпустили мерч к «Слову пацана»

«Слово пацана»
закончился, а разговоры о нём никак не унимаются
. И каждый старается сделать всё возможное, чтобы нам было о чём говорить. Все уже обсудили поцелуи с несовершеннолетними
, игрища казанских школьников
, испуг чиновников
, пересъёмки финала
. А теперь можно поговорить и об одежде. Видеосервис Wink.ru
совместно с брендом одежды Аутло выпустили лимитированную коллекцию одежды, посвящённую сериалу. Ну а точнее, обыгрывающую (в силу ограниченного набора возможностей) эстетику незатейливого гардероба несовершеннолетних правонарушителей.
Лицом коллекции стал Слава Копейкин
, исполнивший в сериале роль Турбо. Коллекция состоит из куртки, фуфайки и шапки-ушанки. Коллекция не предназначена для продажи. А вот выиграть вещички можно, если участвовать в розыгрышах в социальных сетях Wink.ru
.
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