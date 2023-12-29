«Ну не могу я в этом сниматься, нас раскатают»: Сергей Бурунов признался, что дважды отказывался от роли в «Бременских музыкантах»

что почитать?

Что смотреть дома в Новый год?

Новогодний марафон: «Кибердеревня», «Не скажу» и другие премьеры к праздничному столу

А также провалы и худшие проекты года по версии зрителей

Глас народа: Самые популярные и рейтинговые сериалы 2023 года

В третьем сезоне к сериалу присоединится Гоша Куценко

Интервью

Владимир Щегольков: «Будут ли мужчины смотреть «Нежность 2», предполагая, что это женское кино, – мой главный вопрос»

Режиссер второй «Нежности», «Везет» и «Цербера» – о работе с Евгением Цыгановым, отличиях мужского и женского и новых личностях, которых не хватает российскому кино