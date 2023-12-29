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«Ну не могу я в этом сниматься, нас раскатают»: Сергей Бурунов признался, что дважды отказывался от роли в «Бременских музыкантах»

29 декабря
2023 год

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29 декабря 2023
В преддверии премьеры «Бременских музыкантов» сыгравший Короля Сергей Бурунов дал интервью Фёдору Бондарчуку, в котором признался, что очень не хотел соглашаться на эту роль. Потому что испытывал огромное внутреннее сопротивление.

«Ну не могу я в этом сниматься, нас раскатают»: Сергей Бурунов признался, что дважды отказывался от роли в «Бременских музыкантах»

«Как только это предложение прозвучало, я сказал: «Руки прочь от моего детства, сюда не лезьте». Я сразу отказался. Потом был второй заход — мне подсунули сценарий, Алексей мне позвонил, попросил прочитать. Я говорю: «Лёш, я не могу. Есть вещи в моём советском детстве, вот эти бриллиантики, которые я храню. И я не могу, прости, у меня сопротивление мощнейшее». Он говорит: «Музыка будет Гладкова, он дал добро. Максим Фадеев будет делать аранжировки». Я говорю - а диалоги? Что мне играть? У Трубадура с принцессой приключения, песни, отлично. Хабенский - сыщик, Аронова — атаманша. А мне что делать? Он говорит: «У меня король другой». После этих слов у меня начинается сердцебиение. Знаешь, когда говорят: «У нас театр другой», это всё, это тахикардия. Какой другой? Что там? Я отказался. Потом опять. Он говорит: «Я придумал королю поступок!» Я говорю: «Какой поступок? Лёш, я не могу, ну сопротивление, ну не могу я в этом сниматься! Ну нас раскатают! Ещё и музыкальный жанр. Ты хочешь винегрет сделать из музыкального и драматического фильма? Когда поют и танцуют драматические артисты (зрители, может, не знают), на эти зачёты приходит весь институт. Потому что это зрелище не для слабонервных. Хохот стоит такой!»

«Ну не могу я в этом сниматься, нас раскатают»: Сергей Бурунов признался, что дважды отказывался от роли в «Бременских музыкантах»

Нужный уговорил Бурунова, прибегнув к «запрещённому приёму»: «Был применён запрещённый приём — Мария Валерьевна Аронова. Я второй раз отказался. Но я поехал к Маше, потому что я её очень люблю, это близкий по духу человек. Есть такие люди, с которыми не можешь наговориться. Ты знаешь о ней всё, и она знает о тебе всё. И я приехал к ней, она говорит: «Я тебя прошу, я прошу тебя! Я тебя прикрою, я тебе даю слово! »
Всё-таки мы с Нужным раскопали там тему отца. Что Король так боится за дочь, потому что он заменяет ей и маму. У него двойной страх, мамопапство такое. Ну и ещё как бы у нас с Марией Валерьевной линия любовная».
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«Ну не могу я в этом сниматься, нас раскатают»: Сергей Бурунов признался, что дважды отказывался от роли в «Бременских музыкантах» фотографии
«Ну не могу я в этом сниматься, нас раскатают»: Сергей Бурунов признался, что дважды отказывался от роли в «Бременских музыкантах» фотографии
«Ну не могу я в этом сниматься, нас раскатают»: Сергей Бурунов признался, что дважды отказывался от роли в «Бременских музыкантах» фотографии
«Ну не могу я в этом сниматься, нас раскатают»: Сергей Бурунов признался, что дважды отказывался от роли в «Бременских музыкантах» фотографии
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