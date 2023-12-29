Никита Кологривый сыграет в фильме «Иван Васильевич меняет всё!»

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Извинитости: Киркоров, Лолита, Собчак и Билан извинились за участие в вечеринке Ивлеевой

Дарья Грацевич, Дмитрий Пермяков и Антон Морозенко рассказывают, как «Холоп» вышел из «Интернов» и почему он все-таки получил продолжение

«Холоп» был неким хобби: создатели самой кассовой российской комедии – о том, с чего все начиналось и сиквеле фильма

Что смотреть дома в Новый год?

Новогодний марафон: «Кибердеревня», «Не скажу» и другие премьеры к праздничному столу

Интервью

Валентина Ляпина: «Сказка и вера в чудо – это то, что нам всем сейчас нужно»

Молодая, но уже популярная актриса – о своей первой Принцессе, моде на ностальгию со сказками и собственных режиссерских амбициях