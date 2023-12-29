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Никита Кологривый сыграет в фильме «Иван Васильевич меняет всё!»

29 декабря
2023 год

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29 декабря 2023

Никита Кологривый, известный по сериалам «Слово пацана» и «Чёрная весна», присоединился к актёрскому составу новогодней комедии «Иван Васильевич меняет всё!»

Никита Кологривый сыграет в фильме «Иван Васильевич меняет всё!»

Среди персонажей — Ивана Грозного, Наполеона, Ленина и других исторических героев — нашлось место французскому королю Людовику XVI. Его и сыграет Кологривый. Гендиректор телеканала и сопродюсер картины Тина Канделаки опубликовала одну из сцен с актёром и сказала, что сейчас «вовсю идут досъёмы» комедии.

В опубликованном ролике Кологривый произносит свою знаменитую фразу из «Слова пацана», адаптированную под проект ТНТ: «Я за этот фильм стою! Зритель мне всё, и я всё зрителю! Кто меня знает, тот в курсе. За этот новогодний фильм ответственный здесь я и вы. Почему я учу французский текст?»

Никита Кологривый сыграет в фильме «Иван Васильевич меняет всё!»

Baza и Mash со ссылкой на источники утверждают, что Кологривого пригласили на замену Филиппу Киркорову, который сыграл Петра I, но был вырезан из картины из-за участия в «почти голой» вечеринке Насти Ивлеевой. С афиши новогодней комедии короля эстрады уже убрали. Кроме того, по данным Mash, роль куклы, которую сыграла Анна Асти, отдали Клаве Коке.
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