Никита Кологривый сыграет в фильме «Иван Васильевич меняет всё!»

Никита Кологривый
, известный по сериалам «Слово пацана»
и «Чёрная весна»
, присоединился к актёрскому составу новогодней комедии «Иван Васильевич меняет всё!»
Среди персонажей — Ивана Грозного, Наполеона, Ленина и других исторических героев — нашлось место французскому королю Людовику XVI. Его и сыграет Кологривый. Гендиректор телеканала и сопродюсер картины Тина Канделаки опубликовала
одну из сцен с актёром и сказала, что сейчас «вовсю идут досъёмы» комедии.
В опубликованном ролике Кологривый произносит свою знаменитую фразу из «Слова пацана», адаптированную под проект ТНТ: «Я за этот фильм стою! Зритель мне всё, и я всё зрителю! Кто меня знает, тот в курсе. За этот новогодний фильм ответственный здесь я и вы. Почему я учу французский текст?»
Baza
и Mash
со ссылкой на источники утверждают, что Кологривого пригласили на замену Филиппу Киркорову
, который сыграл Петра I, но был вырезан из картины из-за участия в «почти голой» вечеринке Насти Ивлеевой
. С афиши новогодней комедии короля эстрады уже убрали. Кроме того, по данным Mash, роль куклы, которую сыграла Анна Асти
, отдали Клаве Коке
.
обсуждение >>