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Уши развесьте: Премьера саундтрека к фильму «Бременские музыканты»

29 декабря
2023 год

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29 декабря 2023
В сети состоялась премьера официального саундтрека сказочного фильма-приключения «Бременские музыканты». Новые аранжировки композиций Геннадия Гладкова на стихи Юрия Энтина выполнил композитор Максим Фадеев. Он также написал пять новых песен для фильма.

Уши развесьте: Премьера саундтрека к фильму «Бременские музыканты»
фото: Кадр из фильма «Бременские музыканты»

«С Геннадием Игоревичем Гладковым мы не успели подробно что-то обсудить. Говорили по телефону буквально минуту, он просто сказал, что доверяет мне. Это уже ценно. Жаль, что он ушёл именно в момент создания нашей музыки, мне кажется, что это очень символично. Для него же это было, можно сказать, главное произведение. Или одно из главных: понятно, что он написал очень много.

«Бременские музыканты» для меня олицетворение моей юности. Я уверен, что все люди, родившиеся в СССР, вспомнят эти мелодии, и у всех проснётся ностальгия. Так что для меня погружение в эту историю – это воспоминание о детстве, о юности. По-настоящему особенная история, правда», – поделился Максим Фадеев. Саундтрек «Бременские музыканты» доступен по ссылке.

Уши развесьте: Премьера саундтрека к фильму «Бременские музыканты»
фото: Кадр из фильма «Бременские музыканты»

Сказочный фильм-приключение «Бременские музыканты» во всех кинотеатрах с 1 января!
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Уши развесьте: Премьера саундтрека к фильму «Бременские музыканты» фотографии
Уши развесьте: Премьера саундтрека к фильму «Бременские музыканты» фотографии
Уши развесьте: Премьера саундтрека к фильму «Бременские музыканты» фотографии
Уши развесьте: Премьера саундтрека к фильму «Бременские музыканты» фотографии
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