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Бурак Озчивит примет участие в киноконцертах «Музыка турецких сериалов»

29 декабря
2023 год

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29 декабря 2023
Известный турецкий актёр Бурак Озчивит, звезда сериалов «Великолепный век», «Чёрная любовь» и «Основание: Осман», приедет в Россию для участия в концертах «Музыка турецких сериалов». Актёр не только расскажет про съёмки сериалов, композиции из которых будут звучать в исполнении оркестра, но и ответит на вопросы телеведущего Вячеслава Макарова. Партнёром мероприятий выступил онлайн-кинотеатр Иви. Они состоятся 20 февраля в Москве (Crocus City Hall) и 21 февраля в Санкт-Петербурге (БКЗ «Октябрьский»).

Бурак Озчивит примет участие в киноконцертах «Музыка турецких сериалов»

Узнаваемую с первых нот музыку из культовых сериалов («Постучись в мою дверь», «Зимородок», «Ветреный» и других) будет дополнять видеоряд с участием знаменитых артистов, включая Бурака Озчивита. Зрители смогут насладиться общением с актёром и услышать любимую музыку в исполнении эстрадно-симфонического оркестра Full Sound Band в Москве и эстрадно-симфонического оркестра Санкт-Петербурга. Для особых поклонников творчества Озчивита в обоих городах будет организована фан-встреча сразу после концерта, на которой можно будет взять автограф и сфотографироваться со звездой.
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Бурак Озчивит примет участие в киноконцертах «Музыка турецких сериалов» фотографии
Бурак Озчивит примет участие в киноконцертах «Музыка турецких сериалов» фотографии
Бурак Озчивит примет участие в киноконцертах «Музыка турецких сериалов» фотографии
Бурак Озчивит примет участие в киноконцертах «Музыка турецких сериалов» фотографии
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