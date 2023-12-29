Бурак Озчивит примет участие в киноконцертах «Музыка турецких сериалов»

Известный турецкий актёр Бурак Озчивит
, звезда сериалов «Великолепный век»
, «Чёрная любовь»
и «Основание: Осман»
, приедет в Россию для участия в концертах «Музыка турецких сериалов». Актёр не только расскажет про съёмки сериалов, композиции из которых будут звучать в исполнении оркестра, но и ответит на вопросы телеведущего Вячеслава Макарова
. Партнёром мероприятий выступил онлайн-кинотеатр Иви
. Они состоятся 20 февраля в Москве
(Crocus City Hall) и 21 февраля в Санкт-Петербурге
(БКЗ «Октябрьский»).
Узнаваемую с первых нот музыку из культовых сериалов («Постучись в мою дверь»
, «Зимородок»
, «Ветреный»
и других) будет дополнять видеоряд с участием знаменитых артистов, включая Бурака Озчивита. Зрители смогут насладиться общением с актёром и услышать любимую музыку в исполнении эстрадно-симфонического оркестра Full Sound Band в Москве и эстрадно-симфонического оркестра Санкт-Петербурга. Для особых поклонников творчества Озчивита в обоих городах будет организована фан-встреча сразу после концерта, на которой можно будет взять автограф и сфотографироваться со звездой.
обсуждение >>