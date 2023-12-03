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«Люди всю жизнь занимаются тем, что они учатся жить»: Агата Муцениеце дала совет молодым матерям

3 декабря
2023 год

Лайфстайл >>
3 декабря 2023
Агата Муцениеце стала гостьей нового выпуска шоу Светланы Бондарчук «Света вокруг света», в эфире которого (по просьбе зрителей) дала совет молодым матерям. Сама Агата воспитывает сына Тимофеия и дочь Мию, которых актриса родила в браке с Павлом Прилучным.

«Люди всю жизнь занимаются тем, что они учатся жить»: Агата Муцениеце дала совет молодым матерям

«Молодой маме я бы посоветовала не слушать всех, кто говорит, как правильно, что надо, что не надо. А особенно тех, кто критикует тебя и рассказывает тебе, какая ты мать. Это всё неправда. Ты сама прекрасно знаешь, какая ты мать. И если ты иногда испытываешь слабость, злость, усталость, нелюбовь к тому, что ты сейчас мать — это абсолютно нормальное состояние. Особенно, если ты впервые стала матерью. Я помню, насколько это тяжело понять, что ты привязан к ребёнку, ты больше не принадлежишь себе, у тебя нет времени, тебе некогда помыть голову. А все ещё выкладывают в соцсетях эту идеальную жизнь матерей, в которую ты не попадаешь, потому что ты ничего не успеваешь. А они всё успевают, потому что они такие идеальные, дети у них идеальные, всё у них хорошо. А это неправда. Все устают, все плачут. Каждой кажется, что она не так сильно любит своего ребёнка, как все остальные, и поэтому она хреновая мать. И в этом нет ничего плохого. Это абсолютно нормально. Я бы всем матерям сказала — вы уже шикарные матери, а остальное получится. С ошибками. Не так, как написано в интернете. Мы все люди».

«Люди всю жизнь занимаются тем, что они учатся жить»: Агата Муцениеце дала совет молодым матерям

«Никто не знает, как правильно жить. И все люди всю жизнь занимаются тем, что они учатся жить. Мы учимся в школе, смотрим на других, пытаемся соответствовать обществу, нам рассказывают какие-то правила, с которыми мы либо соглашаемся, либо нет. И все правила придумали тоже люди. И тоже людям их нарушать. И тоже людям можно не соответствовать этим правилам».
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«Люди всю жизнь занимаются тем, что они учатся жить»: Агата Муцениеце дала совет молодым матерям фотографии
«Люди всю жизнь занимаются тем, что они учатся жить»: Агата Муцениеце дала совет молодым матерям фотографии
«Люди всю жизнь занимаются тем, что они учатся жить»: Агата Муцениеце дала совет молодым матерям фотографии
«Люди всю жизнь занимаются тем, что они учатся жить»: Агата Муцениеце дала совет молодым матерям фотографии
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