Мамина помада, сапоги старшей сестры: Николь Кидман, Ева Лонгория и Сальма Хайек

2 декабря в Лос-Анджелесе прошёл показ новой осенней коллекции Balenciaga, традиционно привлекшей огромное количество звёздных почитателей невидимого нам таланта Демны Гвасалии. Среди тех, кто пришёл посмотреть модное шоу про людей в одежде, снятой с плеча какого-то великана, были замечены Николь Кидман, Ким Кардашьян, Наташа Лионн, Зои Дешанель, Ева Лонгория, Самара Уивинг и другие. Кстати, за несколько часов до показа было объявлено о том, что Николь Кидман официально стала новым амбассадором бренда.
обсуждение >>