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Мамина помада, сапоги старшей сестры: Николь Кидман, Ева Лонгория и Сальма Хайек

3 декабря
2023 год

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3 декабря 2023
2 декабря в Лос-Анджелесе прошёл показ новой осенней коллекции Balenciaga, традиционно привлекшей огромное количество звёздных почитателей невидимого нам таланта Демны Гвасалии. Среди тех, кто пришёл посмотреть модное шоу про людей в одежде, снятой с плеча какого-то великана, были замечены Николь Кидман, Ким Кардашьян, Наташа Лионн, Зои Дешанель, Ева Лонгория, Самара Уивинг и другие. Кстати, за несколько часов до показа было объявлено о том, что Николь Кидман официально стала новым амбассадором бренда.

Мамина помада, сапоги старшей сестры: Николь Кидман, Ева Лонгория и Сальма Хайек
фото: Николь Кидман

Мамина помада, сапоги старшей сестры: Николь Кидман, Ева Лонгория и Сальма Хайек
фото: Ева Лонгория

Мамина помада, сапоги старшей сестры: Николь Кидман, Ева Лонгория и Сальма Хайек
фото: Мэган Фэйхи

Мамина помада, сапоги старшей сестры: Николь Кидман, Ева Лонгория и Сальма Хайек
фото: Ким Кардашьян

Мамина помада, сапоги старшей сестры: Николь Кидман, Ева Лонгория и Сальма Хайек
фото: Сальма Хайек

Мамина помада, сапоги старшей сестры: Николь Кидман, Ева Лонгория и Сальма Хайек
фото: Зои Дешанель

Мамина помада, сапоги старшей сестры: Николь Кидман, Ева Лонгория и Сальма Хайек
фото: Трейси Эллис Росс
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Мамина помада, сапоги старшей сестры: Николь Кидман, Ева Лонгория и Сальма Хайек фотографии
Мамина помада, сапоги старшей сестры: Николь Кидман, Ева Лонгория и Сальма Хайек фотографии
Мамина помада, сапоги старшей сестры: Николь Кидман, Ева Лонгория и Сальма Хайек фотографии
Мамина помада, сапоги старшей сестры: Николь Кидман, Ева Лонгория и Сальма Хайек фотографии
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