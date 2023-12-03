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Александр Сокуров заявил о завершении карьеры, после того, как его последний фильм запретили

3 декабря
2023 год

Лайфстайл >>
3 декабря 2023
В октябре Минкульт РФ отказались выдать прокатное удостоверение новому фильму режиссёра Александра Сокурова «Сказка», действие которого разворачивается в потустороннем мире, где встречаются Сталин, Черчилль, Гитлер и Муссолини. Сам Сокуров неоднократно настаивал на том, что это фантастическая и абсолютно выдуманная история о событиях Второй мировой войны и исключительно «художественный поступок».

Александр Сокуров заявил о завершении карьеры, после того, как его последний фильм запретили
фото: Кадр из фильма "Сказка"

После запрета (с весьма невнятной формулировкой) фильма Сокуров выразил несогласие с цензурой и заявил в комментарии порталу news.ru, что не работает над новыми проектами, потому что в этом нет смысла. «Я не работаю над новыми проектами, теперь мне нельзя будет снимать и показывать кино в России. Моя профессиональная карьера, как мне кажется, из-за данного запрета, отказа в прокате завершилась».

Чуть позже в комментарии изданию РБК режиссёр объяснил, почему его профессиональная карьера завершилась: «Ну, а куда мне деваться сейчас? Что мне делать? Я русский человек, у меня российский паспорт. Почему я должен за рубежом реализовываться? Почему я должен уехать, а не они?»

Александр Сокуров заявил о завершении карьеры, после того, как его последний фильм запретили

Но, как известно, когда Бог закрывает дверь, он открывает окно. 19 ноября в Москве состоялся закрытый показ и обсуждение фильма с участием самого Сокурова. А 3 декабря фильм и запись обсуждения опубликовала на своём ютюб-канале Ксения Собчак.
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Александр Сокуров заявил о завершении карьеры, после того, как его последний фильм запретили фотографии
Александр Сокуров заявил о завершении карьеры, после того, как его последний фильм запретили фотографии
Александр Сокуров заявил о завершении карьеры, после того, как его последний фильм запретили фотографии
Александр Сокуров заявил о завершении карьеры, после того, как его последний фильм запретили фотографии
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