Александр Сокуров заявил о завершении карьеры, после того, как его последний фильм запретили

После запрета (с весьма невнятной формулировкой) фильма Сокуров выразил несогласие с цензурой и заявил в комментарии порталу news.ru, что не работает над новыми проектами, потому что в этом нет смысла. «Я не работаю над новыми проектами, теперь мне нельзя будет снимать и показывать кино в России. Моя профессиональная карьера, как мне кажется, из-за данного запрета, отказа в прокате завершилась».
Чуть позже в комментарии изданию РБК режиссёр объяснил, почему его профессиональная карьера завершилась: «Ну, а куда мне деваться сейчас? Что мне делать? Я русский человек, у меня российский паспорт. Почему я должен за рубежом реализовываться? Почему я должен уехать, а не они?»
Но, как известно, когда Бог закрывает дверь, он открывает окно. 19 ноября в Москве состоялся закрытый показ и обсуждение фильма с участием самого Сокурова. А 3 декабря фильм и запись обсуждения опубликовала на своём ютюб-каналеКсения Собчак.
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