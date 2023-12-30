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Приятно видеть новые лица: Рузиль Минекаев, Мила Ершова и Дарья Верещагина

30 декабря
2023 год

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30 декабря 2023
Рост видеосервисов, которые бьются за внимание зрителей, ежемесячно выпуская оригинальные сериалы, омолодил российский кинематограф до неузнаваемости. Пять лет подряд поставщиком новых лиц работал сериал «Трудные подростки», но в этом году план по смене поколений перевыполнили ультра-популярный сериал «Слово пацана» и неправдоподобная фантазия из жизни малолетних мажоров «Цикады». Кино-Театр.Ру присмотрелся к новым российским актёрам, а также к тем, кого мы в ближайшем будущем будем видеть чаще, чем собственных родителей и Петрова с Нагиевым.

Рузиль Минекаев

Приятно видеть новые лица: Рузиль Минекаев, Мила Ершова и Дарья Верещагина
фото: Рузиль Минекаев

Открытием года для российских школьниц стал 24-летний уроженец Нурлата Рузиль Минекаев, чей скромный кино-поцелуй с 14-летней Анной Пересильд обсуждали с большим энтузиазмом и возмущением, чем рост цен на яйца. О Рузиле пока что известно не очень много: любимый предмет в школе — физра, есть сестра-близнец Рузиля, сын и жена, которая разделяет славу супруга не самым лучшим образом, получая угрозы и оскорбления от его невменяемых поклонниц. Первая главная роль Рузилю досталась в сериале «Смычок», но там его затмил своей пригожестью Марк Эйдельштейн. А в «Слове пацана» Рузилю досталась, пожалуй, самая важная роль — роль отступника, который вдруг всё понял и покинул родное сообщество, разочаровавшись в системе идеалов. Такое вообще редко кого оставляет равнодушным. В будущем году мы увидим Марата в сериале Петра Тодоровского «Подслушано в Рыбинске». И конечно же, очень надеемся увидеть его в продолжении «Слова пацана».

Леон Кемстач

Приятно видеть новые лица: Рузиль Минекаев, Мила Ершова и Дарья Верещагина
фото: Леон Кемстач

15-летний пасынок Антона Богданова попал на кастинг «Слова пацана» благодаря дружбе родителей с Александром Петровым. Причём, изначально Леон, дебютировавший в фильме отчима «Нормальный только я» в 2021 году, совсем не горел желанием снова сниматься. Но мама Леона, предпринимательница Лаура Кемстач, убедила сына снять видео-визитку и прочитать сценарий. Лаура взяла на себя обязанности киноагента и теперь с гордостью рассказывает о сыне в интервью. Так что про всестороннюю одарённость Леона, который учится в дубайской школе, знает несколько языков и перепробовал все виды спорта, мы теперь знаем больше, чем смели мечтать. Известно, что на волне внезапной популярности Леон получил несколько предложений по работе, но благоразумно их отклонил, сделав выбор в пользу учёбы. Однако со слов Лауры понятно, что Леон весьма заинтересован в развитии кинокарьеры.

Анна Пересильд

Приятно видеть новые лица: Рузиль Минекаев, Мила Ершова и Дарья Верещагина
фото: Анна Пересильд

Кем бы ещё могла стать 14-летняя дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Алексея Учителя, ветеренаром? На счету Анны уже 7 работ в кино, а первая главная роль досталась ей два года назад в триллере «Тибра». Но драматическая линия Айгуль в «Слове пацана» уронила на Анну звезду — и теперь она позирует фотографам на красной дорожке без мамы и сестры, как самостоятельная творческая единица. В 2024 году у Анны пока что намечена лишь одна работа, но тут можно даже не сомневаться, что с годами их станет больше.

Слава Копейкин

Приятно видеть новые лица: Рузиль Минекаев, Мила Ершова и Дарья Верещагина
фото: Слава Копейкин

Свеженький выпускник мастерской Олега Меньшикова Слава Копейкин успел засветиться в сериалах «Стрим» и «Васнецова» до того, как мы увидели его в роли Турбо в «Слове пацана». Слава танцует и играет на гитаре, аккордеоне и саксофоне — и нам бы очень хотелось увидеть, как он применяет эти таланты в кино. Но пока что нас ждёт очередная криминальная драма «На автомате», в которой Славе досталась главная роль.

Никита Кологривый

Приятно видеть новые лица: Рузиль Минекаев, Мила Ершова и Дарья Верещагина
фото: Никита Кологривый

За два последних года 29-летний Никита Кологривый резко превратился из начинающего актёра в Александра Петрова и Юру Борисова одного из самых востребованных артистов. Решающим стал 2023, в котором Никита получил подходящую его харизме роль Емели в сказке «По щучьему велению» и куда менее сказочную роль Кащея в «Слове пацана». Всего в 2023 году у Кологривого было 11 работ, а на 2024 уже намечено 5 проектов, среди которых — главная роль в байопике группы «Комбинация». За успех Никита заплатил семейным счастьем — его брак с Александриной Питиримовой не выдержал таких нагрузок.

Елизавета Базыкина

Приятно видеть новые лица: Рузиль Минекаев, Мила Ершова и Дарья Верещагина
фото: Елизавета Базыкина

23-летняя Елизавета Базыкина занималась академическим вокалом, попутно освоив гитару и фортепиано, и планировала стать оперной певицей. Но её природных данных оказалось недостаточно для поступления в московские музыкальные училища. Тогда Елизавета решила попытать счастья в театральных вузах, и прошла конкурс в три вуза из пяти. И в отличие от Славы Копейкина, Базыкина вовсю использует свои музыкальные способности в кино. В своей дебютной роли в сериале «Надвое» Елизавета играет виолончелистку, в «Слове пацана» красиво поёт под гитару "Я хочу быть с тобой". А в следующем году мы увидим её в роли солистки группы «Комбинация» Татьяны Ивановой.

Григорий Верник

Приятно видеть новые лица: Рузиль Минекаев, Мила Ершова и Дарья Верещагина
фото: Григорий Верник

Сын Игоря Верника приучал нас к себе постепенно, исправно появляясь с папой на премьерах и мелькая в сериалах на вторых ролях. Попутно Григорий доучивался в Школе-студии МХАТ на курсе Евгения Писарева и готовился штурмовать российский кинематограф. В 2023 его намерения стали совсем явные: 9 проектов, среди которых «1993» Велединского и главная роль в «Цикадах». В 2024 году бы увидим Григория в главной роли в сериале про Олимпиаду-80.

Анастасия Талызина

Приятно видеть новые лица: Рузиль Минекаев, Мила Ершова и Дарья Верещагина
фото: Анастасия Талызина

Внезапный карьерный рывок в этом году совершила 24-летняя внучка Валентины Талызиной Анастасия, сыграв главные роли в «Кентавре» и «Годе рождения» и роль молодой Елизаветы в историческом фильме «Императрицы». В 2024 году у Анастасии уже 7 проектов, включая главную роль в фильме Алексея Германа-младшего «Воздух», со съёмок которого она, по её же собственным словам, вышла совершенно другим человеком.

Александр Мизёв

Приятно видеть новые лица: Рузиль Минекаев, Мила Ершова и Дарья Верещагина
фото: Александр Мизёв

Муза режиссёра Марии Агранович Александр Мизёв идеально вписался в российский кинематограф на волне рефлексии о 90-х и убедительнее всего смотрится в роли рассудительных головорезов. Подтверждением чему стала его яркая работа в сериале «Убить Риту». В жизни актёр далёк от этого образа — Мизёв играет на гитаре и регулярно ходит на церковные службы. В 2024 году мы увидим Александра в новом фильме Андрея Кончаловского «Хроники русской революции» и как минимум ещё в 3-х проектах.

Роман Евдокимов

Приятно видеть новые лица: Рузиль Минекаев, Мила Ершова и Дарья Верещагина
фото: Роман Евдокимов

В 2023 году Роман Евдокимов сначала прославился как новый возлюбленный Кристины Асмус, а потом появился в одной из главных ролей в хитовом сериале «Лада Голд». В сериале Бондарчука и Андреевой «Актрисы» Евдокимову, сыгравшему переводчика, пригодилось знание французского языка, который он учил 11 лет. В 2024 году у Романа намечено 4 проекта, среди которых фильм-сказка «Огниво» и криминальная драма про лихие 90-е «Пальцы».

Мила Ершова

Приятно видеть новые лица: Рузиль Минекаев, Мила Ершова и Дарья Верещагина
фото: Мила Ершова

Выпускница мастерской Константина Райкина Мила Ершова, как и многие в этом списке, прошла инициацию в «Трудных подростках». В 2023 году Миле досталась главная роль в сказке «По щучьему велению» и одна из ведущих ролей в отличном сериале «Плейлист волонтёра». В 2024 году мы увидим Милу в 3 проектах.

Даня Киселёв

Приятно видеть новые лица: Рузиль Минекаев, Мила Ершова и Дарья Верещагина
фото: Даня Киселёв

Что-то нам подсказывает, что у Дани Киселёва будет большое будущее и видеть мы его будем очень-очень часто. Особенно, если учитывать, какое количество фильмов о 90-х нас ждёт. В 2023 году актёр мелькнул везде, где только мог, включая «Слово пацана» (откуда его потом беспощадно вырезали, пересняв финальную серию), а в «Разрешите обратиться» перетянул одеяло с Гальченко на себя, сыграв самого интересного и противоречивого героя.

Даша Верещагина

Приятно видеть новые лица: Рузиль Минекаев, Мила Ершова и Дарья Верещагина
фото: Даша Верещагина

У Верещагиной, фильмография которой насчитывает не больше 6 готовых работ (включая «Трудных подростков»), всё самое интересное начнётся в 2024 с выходом ремейка «Гостьи из будущего», где ей досталась роль Алисы Селезнёвой. Так что привыкайте.
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Приятно видеть новые лица: Рузиль Минекаев, Мила Ершова и Дарья Верещагина фотографии
Приятно видеть новые лица: Рузиль Минекаев, Мила Ершова и Дарья Верещагина фотографии
Приятно видеть новые лица: Рузиль Минекаев, Мила Ершова и Дарья Верещагина фотографии
Приятно видеть новые лица: Рузиль Минекаев, Мила Ершова и Дарья Верещагина фотографии
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