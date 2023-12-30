Приятно видеть новые лица: Рузиль Минекаев, Мила Ершова и Дарья Верещагина

Рост видеосервисов, которые бьются за внимание зрителей, ежемесячно выпуская оригинальные сериалы, омолодил российский кинематограф до неузнаваемости. Пять лет подряд поставщиком новых лиц работал сериал «Трудные подростки», но в этом году план по смене поколений перевыполнили ультра-популярный сериал «Слово пацана» и неправдоподобная фантазия из жизни малолетних мажоров «Цикады». Кино-Театр.Ру присмотрелся к новым российским актёрам, а также к тем, кого мы в ближайшем будущем будем видеть чаще, чем собственных родителей и Петрова с Нагиевым.
Открытием года для российских школьниц стал 24-летний уроженец Нурлата Рузиль Минекаев, чей скромный кино-поцелуй с 14-летней Анной Пересильд обсуждали с большим энтузиазмом и возмущением, чем рост цен на яйца. О Рузиле пока что известно не очень много: любимый предмет в школе — физра, есть сестра-близнец Рузиля, сын и жена, которая разделяет славу супруга не самым лучшим образом, получая угрозы и оскорбления от его невменяемых поклонниц. Первая главная роль Рузилю досталась в сериале «Смычок», но там его затмил своей пригожестью Марк Эйдельштейн. А в «Слове пацана» Рузилю досталась, пожалуй, самая важная роль — роль отступника, который вдруг всё понял и покинул родное сообщество, разочаровавшись в системе идеалов. Такое вообще редко кого оставляет равнодушным. В будущем году мы увидим Марата в сериале Петра Тодоровского«Подслушано в Рыбинске». И конечно же, очень надеемся увидеть его в продолжении «Слова пацана».
15-летний пасынок Антона Богданова попал на кастинг «Слова пацана» благодаря дружбе родителей с Александром Петровым. Причём, изначально Леон, дебютировавший в фильме отчима «Нормальный только я» в 2021 году, совсем не горел желанием снова сниматься. Но мама Леона, предпринимательница Лаура Кемстач, убедила сына снять видео-визитку и прочитать сценарий. Лаура взяла на себя обязанности киноагента и теперь с гордостью рассказывает о сыне в интервью. Так что про всестороннюю одарённость Леона, который учится в дубайской школе, знает несколько языков и перепробовал все виды спорта, мы теперь знаем больше, чем смели мечтать. Известно, что на волне внезапной популярности Леон получил несколько предложений по работе, но благоразумно их отклонил, сделав выбор в пользу учёбы. Однако со слов Лауры понятно, что Леон весьма заинтересован в развитии кинокарьеры.
Кем бы ещё могла стать 14-летняя дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Алексея Учителя, ветеренаром? На счету Анны уже 7 работ в кино, а первая главная роль досталась ей два года назад в триллере «Тибра». Но драматическая линия Айгуль в «Слове пацана» уронила на Анну звезду — и теперь она позирует фотографам на красной дорожке без мамы и сестры, как самостоятельная творческая единица. В 2024 году у Анны пока что намечена лишь одна работа, но тут можно даже не сомневаться, что с годами их станет больше.
Свеженький выпускник мастерской Олега МеньшиковаСлава Копейкин успел засветиться в сериалах «Стрим» и «Васнецова» до того, как мы увидели его в роли Турбо в «Слове пацана». Слава танцует и играет на гитаре, аккордеоне и саксофоне — и нам бы очень хотелось увидеть, как он применяет эти таланты в кино. Но пока что нас ждёт очередная криминальная драма «На автомате», в которой Славе досталась главная роль.
23-летняя Елизавета Базыкина занималась академическим вокалом, попутно освоив гитару и фортепиано, и планировала стать оперной певицей. Но её природных данных оказалось недостаточно для поступления в московские музыкальные училища. Тогда Елизавета решила попытать счастья в театральных вузах, и прошла конкурс в три вуза из пяти. И в отличие от Славы Копейкина, Базыкина вовсю использует свои музыкальные способности в кино. В своей дебютной роли в сериале «Надвое» Елизавета играет виолончелистку, в «Слове пацана» красиво поёт под гитару "Я хочу быть с тобой". А в следующем году мы увидим её в роли солистки группы «Комбинация» Татьяны Ивановой.
Сын Игоря Верника приучал нас к себе постепенно, исправно появляясь с папой на премьерах и мелькая в сериалах на вторых ролях. Попутно Григорий доучивался в Школе-студии МХАТ на курсе Евгения Писарева и готовился штурмовать российский кинематограф. В 2023 его намерения стали совсем явные: 9 проектов, среди которых «1993»Велединского и главная роль в «Цикадах». В 2024 году бы увидим Григория в главной роли в сериале про Олимпиаду-80.
Муза режиссёра Марии АграновичАлександр Мизёв идеально вписался в российский кинематограф на волне рефлексии о 90-х и убедительнее всего смотрится в роли рассудительных головорезов. Подтверждением чему стала его яркая работа в сериале «Убить Риту». В жизни актёр далёк от этого образа — Мизёв играет на гитаре и регулярно ходит на церковные службы. В 2024 году мы увидим Александра в новом фильме Андрея Кончаловского«Хроники русской революции» и как минимум ещё в 3-х проектах.
Что-то нам подсказывает, что у Дани Киселёва будет большое будущее и видеть мы его будем очень-очень часто. Особенно, если учитывать, какое количество фильмов о 90-х нас ждёт. В 2023 году актёр мелькнул везде, где только мог, включая «Слово пацана» (откуда его потом беспощадно вырезали, пересняв финальную серию), а в «Разрешите обратиться» перетянул одеяло с Гальченко на себя, сыграв самого интересного и противоречивого героя.
У Верещагиной, фильмография которой насчитывает не больше 6 готовых работ (включая «Трудных подростков»), всё самое интересное начнётся в 2024 с выходом ремейка «Гостьи из будущего», где ей досталась роль Алисы Селезнёвой. Так что привыкайте.
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