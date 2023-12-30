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Эмилия Кларк стала кавалером ордена Британской империи

30 декабря
2023 год

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30 декабря 2023
Эмилия Кларк, известная по роли Дейнерис Таргариен в сериале «Игра престолов», стала кавалером ордена Британской империи. Об этом сообщил ТАСС.

Эмилия Кларк стала кавалером ордена Британской империи

Кларк удостоилась звания вместе с матерью Дженнифер за то, что создала благотворительную организацию SameYou, которая помогает людям, получившим повреждения головного мозга. Помимо актрисы и её матери, государственные награды присудили ещё более 1200 человек. Среди них оказался режиссёр Ридли Скотт. Он получил титул рыцаря Большого креста — это высшая степень ордена Британской империи.
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Эмилия Кларк стала кавалером ордена Британской империи фотографии
Эмилия Кларк стала кавалером ордена Британской империи фотографии
Эмилия Кларк стала кавалером ордена Британской империи фотографии
Эмилия Кларк стала кавалером ордена Британской империи фотографии
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