Эмилия Кларк стала кавалером ордена Британской империи

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Извинитости: Киркоров, Лолита, Собчак и Билан извинились за участие в вечеринке Ивлеевой

Новости кино

«Сама виновата?», «Лада Голд» и «Зимородок» стали самыми популярными сериалами на Иви в 2023 году

Также в лидерах «13 клиническая», «Постучись в мою дверь» и «Скорая помощь»