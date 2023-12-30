Эмилия Кларк стала кавалером ордена Британской империи

Эмилия Кларк
, известная по роли Дейнерис Таргариен в сериале «Игра престолов»
, стала кавалером ордена Британской империи. Об этом сообщил
ТАСС.
Кларк удостоилась звания вместе с матерью Дженнифер
за то, что создала благотворительную организацию SameYou, которая помогает людям, получившим повреждения головного мозга. Помимо актрисы и её матери, государственные награды присудили ещё более 1200 человек. Среди них оказался режиссёр Ридли Скотт
. Он получил титул рыцаря Большого креста — это высшая степень ордена Британской империи.
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