Александр Петров продаёт пентхаус за 57 миллионов рублей

Александр Петров
продаёт двухуровневый пентхаус
, в котором он проживал с экс-возлюбленной Стасей Милославской
. По слухам
, новая жена актёра Виктория Антонова
отказалась находиться в апартаментах.
Петров решил продать недвижимость через месяц после свадьбы
и назначил цену в 63 миллиона рублей, но из-за отсутствия покупателей снизил стоимость до 57 миллионов.
Дизайном квартиры занималась бывшая девушка Петрова Стася Милославская. Пара была вместе четыре года, и за это время Стася успела полностью обустроить квартиру: она выбрала мебель, пол и стеновые панели из дерева, а также подарила возлюбленному картину с изображением Джокера, висящую в гостиной, которая теперь достанется покупателю вместе с квартирой.
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