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Александр Петров продаёт пентхаус за 57 миллионов рублей

30 декабря
2023 год

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30 декабря 2023

Александр Петров продаёт двухуровневый пентхаус, в котором он проживал с экс-возлюбленной Стасей Милославской. По слухам, новая жена актёра Виктория Антонова отказалась находиться в апартаментах.

Александр Петров продаёт пентхаус за 57 миллионов рублей

Петров решил продать недвижимость через месяц после свадьбы и назначил цену в 63 миллиона рублей, но из-за отсутствия покупателей снизил стоимость до 57 миллионов.

Александр Петров продаёт пентхаус за 57 миллионов рублей

Дизайном квартиры занималась бывшая девушка Петрова Стася Милославская. Пара была вместе четыре года, и за это время Стася успела полностью обустроить квартиру: она выбрала мебель, пол и стеновые панели из дерева, а также подарила возлюбленному картину с изображением Джокера, висящую в гостиной, которая теперь достанется покупателю вместе с квартирой.
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Александр Петров продаёт пентхаус за 57 миллионов рублей фотографии
Александр Петров продаёт пентхаус за 57 миллионов рублей фотографии
Александр Петров продаёт пентхаус за 57 миллионов рублей фотографии
Александр Петров продаёт пентхаус за 57 миллионов рублей фотографии
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