Настю Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч рублей за организацию «голой» вечеринки

Лефортовский суд оштрафовал Настю Ивлееву
за организацию «голой вечеринки» на 100 тысяч рублей. Об этом сообщил
ТАСС.
Ивлееву признали виновной в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка). По мнению суда, Ивлеева нарушила общественный порядок тем, что в ходе вечеринки её участники находились в «голом, оскорбляющем человеческое достоинство виде», а также «пропагандировали нетрадиционные сексуальные отношения» и нецензурно выражались.
На Ивлееву пожаловались общественники и призвали наказать всех, кто там присутствовал: например, Филиппа Киркорова
и Лолиту Милявскую потребовали убрать из новогодних телешоу
. Извиниться пришлось даже Ксении Собчак
.
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