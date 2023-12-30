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Настю Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч рублей за организацию «голой» вечеринки

30 декабря
2023 год

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30 декабря 2023

Лефортовский суд оштрафовал Настю Ивлееву за организацию «голой вечеринки» на 100 тысяч рублей. Об этом сообщил ТАСС.

Настю Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч рублей за организацию «голой» вечеринки

Ивлееву признали виновной в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка). По мнению суда, Ивлеева нарушила общественный порядок тем, что в ходе вечеринки её участники находились в «голом, оскорбляющем человеческое достоинство виде», а также «пропагандировали нетрадиционные сексуальные отношения» и нецензурно выражались.

На Ивлееву пожаловались общественники и призвали наказать всех, кто там присутствовал: например, Филиппа Киркорова и Лолиту Милявскую потребовали убрать из новогодних телешоу. Извиниться пришлось даже Ксении Собчак.
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Настю Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч рублей за организацию «голой» вечеринки фотографии
Настю Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч рублей за организацию «голой» вечеринки фотографии
Настю Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч рублей за организацию «голой» вечеринки фотографии
Настю Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч рублей за организацию «голой» вечеринки фотографии
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