Леон Кемстач выпустил кавер на хит Серова «Как быть»

«Я занимался музыкой в школе, но всерьёз покорять сцену не думал никогда. Этот трек не про начало карьеры певца, а скорее моё желание сделать подарок поклонникам. Очень много было просьб о записи полной версии «Как быть». И мне радостно, что у нас получилось их исполнить!» — рассказал Кемстач.
фото: Леон Кемстач и Игорь Крутой
Полная версия песни записана совместно с композитором Игорем Крутым. Он подчеркнул, что для него стало приятной неожиданностью обращение создателей сериала к его песне «Как быть»: «Леон прекрасно сыграл в сериале и исполнил этот хит, начало положено серьёзное», — отметил композитор.
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