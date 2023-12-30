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Леон Кемстач выпустил кавер на хит Серова «Как быть»

30 декабря
2023 год

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30 декабря 2023
Леон Кемстач, исполнитель главной роли в сериале «Слово пацана», выпустил кавер на песню Александра Серова «Как быть». Отрывок песни в исполнении актёра прозвучал в пятом эпизоде сериала и так понравился зрителям, что быстро завирусился в сети.

Леон Кемстач выпустил кавер на хит Серова «Как быть»

«Я занимался музыкой в школе, но всерьёз покорять сцену не думал никогда. Этот трек не про начало карьеры певца, а скорее моё желание сделать подарок поклонникам. Очень много было просьб о записи полной версии «Как быть». И мне радостно, что у нас получилось их исполнить!» — рассказал Кемстач.

Леон Кемстач выпустил кавер на хит Серова «Как быть»
фото: Леон Кемстач и Игорь Крутой

Полная версия песни записана совместно с композитором Игорем Крутым. Он подчеркнул, что для него стало приятной неожиданностью обращение создателей сериала к его песне «Как быть»: «Леон прекрасно сыграл в сериале и исполнил этот хит, начало положено серьёзное», — отметил композитор.
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Леон Кемстач выпустил кавер на хит Серова «Как быть» фотографии
Леон Кемстач выпустил кавер на хит Серова «Как быть» фотографии
Леон Кемстач выпустил кавер на хит Серова «Как быть» фотографии
Леон Кемстач выпустил кавер на хит Серова «Как быть» фотографии
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