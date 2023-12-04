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Тост за сценаристов: Милош Бикович, Ольга Сутулова и Максим Матвеев

4 декабря
2023 год

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4 декабря 2023
На днях, в самый разгар всевозможных премий, премьер, вечеринок, презентаций и прочих предновогодних ассамблей в стенах Театра им. М.Н. Ермоловой прошла никем не замеченная первая церемония вручения премии «Диалоги в кино». Чествует премия тех, без кого не было бы ни кино, ни театра — сценаристов и писателей. В список лауреатов в этом году попали Паулина Андреева (спецприз за сериал Актрисы), Андрей Золотарёв («13 клиническая»), Пётр Внуков, Сергей Панасенков и Олег Рашидов («Мир! Дружба! Жвачка!»).

Среди гостей премии были замечены посветлевший Милош Бикович, Ольга Сутулова, Константин Хабенский, Олег Меньшиков и другие.

Тост за сценаристов: Милош Бикович, Ольга Сутулова и Максим Матвеев
фото: Ольга Сутулова

Тост за сценаристов: Милош Бикович, Ольга Сутулова и Максим Матвеев
фото: Милош Бикович

Тост за сценаристов: Милош Бикович, Ольга Сутулова и Максим Матвеев
фото: Константин Хабенский

Тост за сценаристов: Милош Бикович, Ольга Сутулова и Максим Матвеев
фото: Олег Меньшиков

Тост за сценаристов: Милош Бикович, Ольга Сутулова и Максим Матвеев
фото: Максим Матвеев

Тост за сценаристов: Милош Бикович, Ольга Сутулова и Максим Матвеев
фото: Светлана Бондарчук

Тост за сценаристов: Милош Бикович, Ольга Сутулова и Максим Матвеев
фото: Джаник Файзиев
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Тост за сценаристов: Милош Бикович, Ольга Сутулова и Максим Матвеев фотографии
Тост за сценаристов: Милош Бикович, Ольга Сутулова и Максим Матвеев фотографии
Тост за сценаристов: Милош Бикович, Ольга Сутулова и Максим Матвеев фотографии
Тост за сценаристов: Милош Бикович, Ольга Сутулова и Максим Матвеев фотографии
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