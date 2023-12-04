Тост за сценаристов: Милош Бикович, Ольга Сутулова и Максим Матвеев

На днях, в самый разгар всевозможных премий, премьер, вечеринок, презентаций и прочих предновогодних ассамблей в стенах Театра им. М.Н. Ермоловой
прошла никем не замеченная первая церемония вручения премии «Диалоги в кино». Чествует премия тех, без кого не было бы ни кино, ни театра — сценаристов и писателей. В список лауреатов в этом году попали Паулина Андреева
(спецприз за сериал Актрисы), Андрей Золотарёв
(«13 клиническая»
), Пётр Внуков
, Сергей Панасенков
и Олег Рашидов
(«Мир! Дружба! Жвачка!»
).
Среди гостей премии были замечены посветлевший Милош Бикович
, Ольга Сутулова
, Константин Хабенский
, Олег Меньшиков
и другие.
фото: Ольга Сутулова
фото: Милош Бикович
фото: Константин Хабенский
фото: Олег Меньшиков
фото: Максим Матвеев
фото: Светлана Бондарчук фото: Джаник Файзиев
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