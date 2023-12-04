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Зимние виды развлечений: Елена Лядова, Ирина Розанова и Дарья Мороз

4 декабря
2023 год

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4 декабря 2023

1 декабря в кинотеатре «Художественный» открылся 2-й Открытый российский фестиваль авторского кино «Зимний», в конкурсную программу которого попали 8 фильмов, включая спин-офф-ремейк фильма «Вам и не снилось…» «Вера» и «Панические атаки» Ивана И. Твердовского. В жюри фестиваля в этом году вошли Дарья Мороз, Даниил Воробьёв, продюсер Софья Митрофанова, сценарист Дмитрий Давыдов и художник кино Сергей Февралёв.

Зимние виды развлечений: Елена Лядова, Ирина Розанова и Дарья Мороз
фото: Жюри фестиваля

Гостями церемонии открытия стали Лянка Грыу, Ирина Розанова, Дина Корзун, Юлия Бордовских, Елена Лядова, Елена Николаева, Софья Лебедева, Мария Шумакова, Павел Артемьев и многие другие.

Зимние виды развлечений: Елена Лядова, Ирина Розанова и Дарья Мороз
фото: Софья Лебедева

Зимние виды развлечений: Елена Лядова, Ирина Розанова и Дарья Мороз
фото: Алина Насибуллина

Зимние виды развлечений: Елена Лядова, Ирина Розанова и Дарья Мороз
фото: Юлия Джулай

Зимние виды развлечений: Елена Лядова, Ирина Розанова и Дарья Мороз
фото: Ирина Розанова

Зимние виды развлечений: Елена Лядова, Ирина Розанова и Дарья Мороз
фото: Олег Савостюк

Зимние виды развлечений: Елена Лядова, Ирина Розанова и Дарья Мороз
фото: Дина Корзун

Зимние виды развлечений: Елена Лядова, Ирина Розанова и Дарья Мороз
фото: Софья Каштанова

Зимние виды развлечений: Елена Лядова, Ирина Розанова и Дарья Мороз
фото: Елена Николаева

Зимние виды развлечений: Елена Лядова, Ирина Розанова и Дарья Мороз
фото: Мария Шумакова

Зимние виды развлечений: Елена Лядова, Ирина Розанова и Дарья Мороз
фото: Елена Лядова

Зимние виды развлечений: Елена Лядова, Ирина Розанова и Дарья Мороз
фото: Павел Артемьев

Зимние виды развлечений: Елена Лядова, Ирина Розанова и Дарья Мороз
фото: Юлия Бордовских
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блеск и нищета красных дорожекЗимнийстиль
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Павел АртемьевАнна БегуноваЮлия БордовскихДаниил ВоробьёвАлексей Герман (младший)Лянка ГрыуДмитрий ДавыдовЮлия ДжулайЕкатерина КабакАнтон КалинкинДарья КалмыковаСофья КаштановаДина КорзунСофья ЛебедеваМаша ЛобановаЕлена ЛядоваСофья МитрофановаНаталья МокрицкаяДарья МорозАлина НасибуллинаЕлена Николаева (II)Анастасия ПоповаИрина РозановаОлег Савостюк (II)Ольга СмирноваИван Твердовский (II)Сергей ФевралёвМария ШумаковаВасилина Юсковец
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Вам и не снилось...ВераПанические атаки

фотографии >>
Зимние виды развлечений: Елена Лядова, Ирина Розанова и Дарья Мороз фотографии
Зимние виды развлечений: Елена Лядова, Ирина Розанова и Дарья Мороз фотографии
Зимние виды развлечений: Елена Лядова, Ирина Розанова и Дарья Мороз фотографии
Зимние виды развлечений: Елена Лядова, Ирина Розанова и Дарья Мороз фотографии
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