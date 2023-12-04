Зимние виды развлечений: Елена Лядова, Ирина Розанова и Дарья Мороз

Блеск и нищета красных дорожек: Александра Ребенок, Марина Зудина и Дарья Мороз
Обзор светской хроники
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1 декабря в кинотеатре «Художественный» открылся 2-й Открытый российский фестиваль авторского кино «Зимний», в конкурсную программу которого попали 8 фильмов, включая спин-офф-ремейк фильма «Вам и не снилось…» «Вера» и «Панические атаки» Ивана И. Твердовского. В жюри фестиваля в этом году вошли Дарья Мороз, Даниил Воробьёв, продюсер Софья Митрофанова, сценарист Дмитрий Давыдов и художник кино Сергей Февралёв.
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