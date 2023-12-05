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«Это был первый в моей жизни поцелуй»: Анна Пересильд о сцене из сериала «Слово пацана»

5 декабря
2023 год

Лайфстайл >>
5 декабря 2023
Анна Пересильд вышла на связь с поклонниками и прокомментировала сцену поцелуя своей героини Айгуль с Маратом в сериале «Слово пацана», который сейчас активно обсуждается не только в социальных сетях, но и в Роскомнадзоре.

«Это был первый в моей жизни поцелуй»: Анна Пересильд о сцене из сериала «Слово пацана»
фото: Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

В прямом эфире своего блога актриса призналась, что это был её первый поцелуй: «С поцелуем был такой волнительный момент, потому что это был первый в моей жизни поцелуй. Я переживала, но мне повезло с моим партнёром, он относился ко мне как к сестрёнке. Он понимал, что я переживаю, волнуюсь, поддерживал», — рассказала Пересильд.

Многих зрителей смутила десятилетняя разница в возрасте между актёрами (хотя герои 14-летней Пересильд и 24-летнего Рузиля Минекаева по сюжету сверстники), а также тот факт, что у Минекаева есть жена и ребёнок. Леон Кемстач, коллега Анны и Рузиля по проекту, в своём лайве подчеркнул, что все сцены сериала были согласованы.

«Я считаю, что как‑то глупо осуждать кого‑либо из них за это, потому что это кино и все согласованности есть. Обговаривается вообще всё, и писать, как там разница в возрасте… Это всё прописывается, заранее договариваются. Если что‑то не нравится, это высказывается, меняется», — сказал Кемстач.

«Это был первый в моей жизни поцелуй»: Анна Пересильд о сцене из сериала «Слово пацана»
фото: Кадр со съёмок сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Кроме сцены поцелуя, в соцсетях также обсуждают сцену изнасилования несовершеннолетней героини Анны. Ещё до выхода сериала отец Пересильд Алексей Учитель рассказал StarHit, что поначалу был против участия дочери в сериале, в том числе из‑за этого эпизода, однако позже согласился и вместе с Юлией Пересильд ознакомился с её содержанием.

«Мы с Юлией подписывали все сцены, визировали их. Там у Ани жуткая роль. У неё не просто любовная сцена, а трагическая — изнасилование и прочее. Я был против, потому что это влияет на психику, но всё-таки решили, что для опыта нужно… Плюс с таким режиссёром поработать. Но была некая внутренняя борьба, сомнения, как сцена будет выглядеть», — рассказывал Учитель.

Анна призналась, что ей было трудно переубедить отца: «Не могу сказать, что он запрещал сниматься в сериале. Мне сложно что‑то запретить. Он был против, скорее. Тяжёлый сценарий, тяжёлая роль… Но я его как‑то переубедила. Это было очень тяжело и долго, но я это сделала. Сказала, что мне это очень интересно, что я должна там сниматься». По её словам, побороть волнение перед съёмками сцены с изнасилованием ей помогал общий настрой группы. Вся команда сохраняла «невероятное спокойствие», и ей это очень помогло.
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Слово пацана. Кровь на асфальте

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«Это был первый в моей жизни поцелуй»: Анна Пересильд о сцене из сериала «Слово пацана» фотографии
«Это был первый в моей жизни поцелуй»: Анна Пересильд о сцене из сериала «Слово пацана» фотографии
«Это был первый в моей жизни поцелуй»: Анна Пересильд о сцене из сериала «Слово пацана» фотографии
«Это был первый в моей жизни поцелуй»: Анна Пересильд о сцене из сериала «Слово пацана» фотографии
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