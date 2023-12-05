Алисия Викандер и Майкл Фассбендер станут родителями во второй раз

Алисия Викандер появилась на гала-концерте в Музее киноакадемии в Лос-Анджелесе одетая в чёрное прозрачное платье, подчеркивающее её округлившийся живот. Сама актриса никак не комментировала новости о своей беременности, но таблоиды уже поспешили поздравить Алисию и её супруга Майкла Фассбендера со скорым пополнением в семье.
фото: Алисия Викандер
Впрочем, о рождении первого ребёнка актёров общественность узнала только благодаря папарацци, которые засняли Майкла с младенцем на руках. А год назад Алисия поделилась печальной подробностью своего материнства: оказалось, до рождения первенца у неё случился выкидыш.
обсуждение >>