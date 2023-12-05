Алисия Викандер и Майкл Фассбендер станут родителями во второй раз

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Режиссёр заявил, что его слова были вырваны из контекста

5 декабря

«Это был первый в моей жизни поцелуй»: Анна Пересильд о сцене из сериала «Слово пацана»

Алексей Учитель не хотел, чтобы его дочь снималась в проекте