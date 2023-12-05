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Алисия Викандер и Майкл Фассбендер станут родителями во второй раз

5 декабря
2023 год

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5 декабря 2023
Алисия Викандер появилась на гала-концерте в Музее киноакадемии в Лос-Анджелесе одетая в чёрное прозрачное платье, подчеркивающее её округлившийся живот. Сама актриса никак не комментировала новости о своей беременности, но таблоиды уже поспешили поздравить Алисию и её супруга Майкла Фассбендера со скорым пополнением в семье.

Алисия Викандер и Майкл Фассбендер станут родителями во второй раз
фото: Алисия Викандер

Впрочем, о рождении первого ребёнка актёров общественность узнала только благодаря папарацци, которые засняли Майкла с младенцем на руках. А год назад Алисия поделилась печальной подробностью своего материнства: оказалось, до рождения первенца у неё случился выкидыш.
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№ 1
Виталий Пекарев   6.12.2023 - 00:17
Прекрасная новость! Теперь понятно почему не выходит новая часть "Лары Крофт" с Алисией. Дела семейные всё таки поважнее читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Алисия Викандер и Майкл Фассбендер станут родителями во второй раз фотографии
Алисия Викандер и Майкл Фассбендер станут родителями во второй раз фотографии
Алисия Викандер и Майкл Фассбендер станут родителями во второй раз фотографии
Алисия Викандер и Майкл Фассбендер станут родителями во второй раз фотографии
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