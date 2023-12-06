Александр Сокуров опроверг новости о завершении карьеры

Александр Сокуров
объяснил, что его слова о «невозможности работать в России»
вырвали из контекста и поняли неверно. Ранее в качестве доказательства завершения карьеры режиссёра СМИ приводили его слова о том, что после отказа в выдаче прокатного удостоверения фильму «Сказка»
продолжать работу в стране для него затруднительно. Однако в беседе с ТАСС Сокуров опроверг
распространившееся заблуждение.
«Я сказал то, что у меня именно нет возможности работать сейчас в России. У меня нет возможности снимать и нет возможности преподавать. Это то, что я сказал. Создаются невозможные для жизни и работы условия»
, — отметил режиссёр. Отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли он поддерживать своих учеников, Сокуров отметил, что «молодым режиссёрам в России сейчас приходится ещё тяжелее, чем ему»
.
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