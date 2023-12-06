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Жена Дэвида Линча подала на развод

6 декабря
2023 год

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6 декабря 2023
Эмили Стоуфл, четвёртая жена режиссёра Дэвида Линча, подала на развод после 14 лет брака. По информации издания TMZ, в бракоразводных документах она выдвинула ряд требований, среди которых – единоличная опека над их 11-летней дочерью Лулу Богинией, выплата алиментов и оплата расходов адвоката.

Жена Дэвида Линча подала на развод
фото: Эмили Стоуфл и Дэвид Линч

Если суд встанет на сторону Эмили, у режиссёра будет возможность только навещать ребёнка. О причинах развода пары не сообщается. Дэвид Линч был женат четыре раза. С Эмили Стоуфл он познакомился на съёмках фильма «Внутренняя империя». Спустя три года после заключения брака у них родилась Лула Богиния – супруги назвали ребёнка в честь главной героини фильма Линча «Дикие сердцем».
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Дэвид ЛинчЭмили Стоуфл
фильмы
Внутренняя империяДикие сердцем

фотографии >>
Жена Дэвида Линча подала на развод фотографии
Жена Дэвида Линча подала на развод фотографии
Жена Дэвида Линча подала на развод фотографии
Жена Дэвида Линча подала на развод фотографии
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