Жена Дэвида Линча подала на развод

Эмили Стоуфл, четвёртая жена режиссёра Дэвида Линча, подала на развод после 14 лет брака. По информации издания TMZ, в бракоразводных документах она выдвинула ряд требований, среди которых – единоличная опека над их 11-летней дочерью Лулу Богинией, выплата алиментов и оплата расходов адвоката.
фото: Эмили Стоуфл и Дэвид Линч
Если суд встанет на сторону Эмили, у режиссёра будет возможность только навещать ребёнка. О причинах развода пары не сообщается. Дэвид Линч был женат четыре раза. С Эмили Стоуфл он познакомился на съёмках фильма «Внутренняя империя». Спустя три года после заключения брака у них родилась Лула Богиния – супруги назвали ребёнка в честь главной героини фильма Линча «Дикие сердцем».
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