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«Хочу поддержать обычных женщин»: Мария Кожевникова поделилась фото, сделанным сразу после родов

6 декабря
2023 год

Лайфстайл >>
6 декабря 2023
Этой осенью Мария Кожевникова стала в четвёртый раз матерью. В социальных сетях актриса опубликовала фото, сделанное сразу после рождения малыша, чтобы поддержать «обычных женщин».

«Хочу поддержать обычных женщин»: Мария Кожевникова поделилась фото, сделанным сразу после родов

«Решила выставить честное фото из роддома, тем самым хочу поддержать обычных женщин, какой сама и являюсь. А то посмотришь соцсети и думаешь: «Ну как так, все без живота и с весом условно 50 кг». Конечно, есть исключения и кто-то выходит из роддома, как с показа Victoria’s Secret. Но увы, меня такая функция обошла стороной. Это при том, что я была на жуткой диете», – подписала фотографию актриса. Она отметила, что изменения в пропорциях фигуры не должны останавливать девушек от рождения детей.
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«Хочу поддержать обычных женщин»: Мария Кожевникова поделилась фото, сделанным сразу после родов фотографии
«Хочу поддержать обычных женщин»: Мария Кожевникова поделилась фото, сделанным сразу после родов фотографии
«Хочу поддержать обычных женщин»: Мария Кожевникова поделилась фото, сделанным сразу после родов фотографии
«Хочу поддержать обычных женщин»: Мария Кожевникова поделилась фото, сделанным сразу после родов фотографии
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