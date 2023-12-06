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British Fashion Awards: Сьюки Уотерхаус, Гвинет Пэлтроу и Энн Хэтэуэй

6 декабря
2023 год

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6 декабря 2023
В Лондоне состоялась церемония вручения премии British Fashion Awards, на красной дорожке которой встретились Рози Хантингтон-Уайтли, Гвинет Пэлтроу, Памела Андерсон, Энн Хэтэуэй, Рита Ора и Тайка Вайтити, Сьюки Уотерхаус и другие.

British Fashion Awards: Сьюки Уотерхаус, Гвинет Пэлтроу и Энн Хэтэуэй
фото: Гвинет Пэлтроу

British Fashion Awards: Сьюки Уотерхаус, Гвинет Пэлтроу и Энн Хэтэуэй
фото: Энн Хэтэуэй

British Fashion Awards: Сьюки Уотерхаус, Гвинет Пэлтроу и Энн Хэтэуэй
фото: Сьюки Уотерхаус

British Fashion Awards: Сьюки Уотерхаус, Гвинет Пэлтроу и Энн Хэтэуэй
фото: Памела Андерсон

British Fashion Awards: Сьюки Уотерхаус, Гвинет Пэлтроу и Энн Хэтэуэй
фото: Рози Хантингтон-Уайтли

British Fashion Awards: Сьюки Уотерхаус, Гвинет Пэлтроу и Энн Хэтэуэй
фото: Рита Ора с мужем Тайкой Вайтити

British Fashion Awards: Сьюки Уотерхаус, Гвинет Пэлтроу и Энн Хэтэуэй
фото: Джоди Комер

British Fashion Awards: Сьюки Уотерхаус, Гвинет Пэлтроу и Энн Хэтэуэй
фото: Николь Шерзингер

British Fashion Awards: Сьюки Уотерхаус, Гвинет Пэлтроу и Энн Хэтэуэй
фото: Кейт Мосс

British Fashion Awards: Сьюки Уотерхаус, Гвинет Пэлтроу и Энн Хэтэуэй
фото: Тейлор Расселл

British Fashion Awards: Сьюки Уотерхаус, Гвинет Пэлтроу и Энн Хэтэуэй
фото: Джиллиан Андерсон
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British Fashion Awards: Сьюки Уотерхаус, Гвинет Пэлтроу и Энн Хэтэуэй фотографии
British Fashion Awards: Сьюки Уотерхаус, Гвинет Пэлтроу и Энн Хэтэуэй фотографии
British Fashion Awards: Сьюки Уотерхаус, Гвинет Пэлтроу и Энн Хэтэуэй фотографии
British Fashion Awards: Сьюки Уотерхаус, Гвинет Пэлтроу и Энн Хэтэуэй фотографии
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