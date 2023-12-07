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«Я только через полгода поняла, что папа умер»: Екатерина Варнава о юморе как преодолении невзгод

7 декабря
2023 год

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7 декабря 2023

Екатерина Варнава в интервью изданию The Blueprint рассказала о способах борьбы со стрессом, а также о том, как юмор помогает пережить тяжёлые потрясения в жизни.

«Я только через полгода поняла, что папа умер»: Екатерина Варнава о юморе как преодолении невзгод

Екатерина назвала юмор лучшей защитной реакцией и психотерапией: «Когда не можешь справиться с какими-то комплексами, страхами и так далее, ты просто как будто покупаешь этот плед, делаешь его мягким, пушистым и объёмным, он обволакивает и защищает сам. Очень много людей, мягко скажем, критиковало мою внешность и делает это до сих пор — мол, я закомплексованная, несчастная, бедная, никому на х** не нужная женщина. Ты находишь в себе силы шутить об этом, отшучиваться, и тебе это очень сильно помогает — справиться с этими нападками и с этими мыслями, которые возникают в твоей голове. Лучше психотерапии никто не придумал».

«Я только через полгода поняла, что папа умер»: Екатерина Варнава о юморе как преодолении невзгод

«Когда умер папа, я должна была ехать на концерт в Молдову. Но не полетела, справились без меня. А на другой день после похорон вела корпоратив. Я только вообще через полгода поняла, что папа умер. Мой самый близкий человек на свете. Юмор — абсолютная пилюля от всех невзгод. И если ты мне скажешь, что надо перестать шутить и я должна быть драматической актрисой — никогда в жизни!»
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«Я только через полгода поняла, что папа умер»: Екатерина Варнава о юморе как преодолении невзгод фотографии
«Я только через полгода поняла, что папа умер»: Екатерина Варнава о юморе как преодолении невзгод фотографии
«Я только через полгода поняла, что папа умер»: Екатерина Варнава о юморе как преодолении невзгод фотографии
«Я только через полгода поняла, что папа умер»: Екатерина Варнава о юморе как преодолении невзгод фотографии
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