«У вас губы большие, наверное, и рот глубокий»: Екатерина Варнава о том, как относятся к её пластическим операциям

Екатерина Варнава
дала интервью изданию The Blueprint, в котором призналась
, что многим интереснее следить за её личной жизнью, нежели за серьёзными рабочими проектами. Кроме отношений с Александром Молочниковым
, одной из топовых тем для сплетен является Катина внешность.
«Людям интереснее обсуждать, сколько пластических операций я сделала и сколько мужчин поменяла в своей жизни, чем мою роль, которая у меня, возможно, по-настоящему получилась. Это точка наименьшего сопротивления: Варнава сыграла в театре, я не видел, но, скорее всего, это говно, потому что она уродливая. Такие комментарии я помню. Я сталкивалась с оскорбительным отношением к себе давно, еще со школы, всегда боролась — с травлей, с неприязнью к себе. Раньше это бесило. Но, кажется, я этот этап пережила»
.
Варнава вспомнила, как в самом первом выпуске Comedy Woman ведущий Дмитрий Хрусталёв
, с которым у неё был роман, представил её как девушку, которая, по её собственному мнению, является секс-символом: «А ещё сказал: «Висят груши, когда в душе». У меня на тот момент были «груши» шестого размера — натуральные, замечу. Я сильно похудела, и в какой-то момент сиськи обвисли просто до пупка, клянусь. Я делала несколько операций по уменьшению груди. Поэтому, когда мне пишут: «Вы несчастная закомплексованная женщина», – я каждый раз вспоминаю эту шутку. Мне нормально, и это правда так. Я тогда жила с Хрусталёвым, мы были парой, он видел мои сиськи и смеялся совершенно искренне»
.
Екатерина отметила, что экспериментировать с внешностью ей нравится из-за любви к моде и красивым женщинам: «Да, я одинокая. Да, у меня нет детей. Да, у меня не идеальная внешность, и я пыталась в своё время понравиться самой себе, делала некие манипуляции со своей внешностью — накачивала губы, сдувала губы. Отращивала брови, выщипывала брови. Нос, кстати, никогда не делала. Люди мне пишут: «Ты страшная». Окей. Самое время признаться, что я экспериментировала со своей внешностью, потому что очень люблю моду и красивых женщин. Обожаю топ-моделей 90-х Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Клаудию Шиффер... Не то чтобы я хотела им соответствовать, но видела параметры определенной красоты и следовала за ними. Я много раз снималась с перекачанными губами и знаю, что это выглядело чудовищно. Или сильно накрашенными бровями — и это тоже было чудовищно. Или вдруг становилась пергидрольной блондинкой (тоже ужасно!). Просто мне близка такая мода, модели 90-х дико вдохновляют»
.
Но часто, сами того не замечая, люди от комплиментов переходят к оскорблениям: «Помню, кто-то мне написал: «Какое у вас необычное лицо: большие глаза, такой большой нос, губы большие — наверное, и рот глубокий». Ну как над этим не смеяться? Или еще, подходят, говорят: «Вы такая прекрасная, такая очаровательная, вам бы детишек». Но никто не может пошутить про меня смешнее, чем я сама. Это спасение, ты борешься так со своими комплексами, выходишь из зоны комфорта. Я это называю «выходить красавчиком»
.
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