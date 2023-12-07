«У вас губы большие, наверное, и рот глубокий»: Екатерина Варнава о том, как относятся к её пластическим операциям

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Новости кино «Медиатор» с Андреем Бурковским вернется к зрителям 4 января Премьера третьего сезона психологического триллера состоится в онлайн-кинотеатре START и на Кинопоиске

Спутник телезрителя «Гонка»: Песнь льда и пламени 5 декабря, 16:15, Cinema

Главная тема Авось, небось да как-нибудь: дебютные фильмы, получившие и не получившие финансирование Министерства культуры в 2023 году Грузинская автобиография, новый взгляд на Ромео и Джульетту и семейные драмы

Рецензии на фильмы «Убийцы цветочной Луны»: Странный цвет слез моего тела Леонардо Ди Каприо, Роберт Де Ниро и Лили Гладстоун в новом фильме Мартина Скорсезе

Лайфстайл Тост за сценаристов: Милош Бикович, Ольга Сутулова и Максим Матвеев Вручение премии «Диалоги в кино»

Новости кино Роман Курцын притворится идеальным парнем в ромкоме «Бывший в помощь» В фильме также играют Ирина Безряднова, Вячеслав Чепурченко и Ян Цапник