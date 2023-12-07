Шэннен Доэрти призналась, что узнала об измене мужа перед операцией на мозге

Шэннен Доэрти
рассказала подробности развода с фотографом Куртом Исваринко
, с которыми они пробыли вместе 14 лет. Пара объявила
о расставании весной этого года: на вопрос журналистов о причине разрыва, пиарщица актрисы намекнула, что Курт изменил Шэннен со своей агенткой. Спустя несколько месяцев актриса рассказала, что прямо перед операцией по удалению опухоли головного мозга она узнала, что у её мужа уже два года роман на стороне.
«Я пришла на эту операцию рано утром, после того как узнала, что мой брак, по сути, распался. Что у моего мужа был роман в течение двух лет. Я чувствовала себя преданной. Более того, я почувствовала, как будто меня никогда не любил тот, с кем я была 14 лет, тот, кого я любила всем сердцем»
, – поделилась Доэрти. Она добавила, что Исваренко хотел быть рядом с ней в тот момент, но она решила, что ей будет лучше без него.
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