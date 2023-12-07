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Шэннен Доэрти призналась, что узнала об измене мужа перед операцией на мозге

7 декабря
2023 год

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7 декабря 2023
Шэннен Доэрти рассказала подробности развода с фотографом Куртом Исваринко, с которыми они пробыли вместе 14 лет. Пара объявила о расставании весной этого года: на вопрос журналистов о причине разрыва, пиарщица актрисы намекнула, что Курт изменил Шэннен со своей агенткой. Спустя несколько месяцев актриса рассказала, что прямо перед операцией по удалению опухоли головного мозга она узнала, что у её мужа уже два года роман на стороне.

Шэннен Доэрти призналась, что узнала об измене мужа перед операцией на мозге

«Я пришла на эту операцию рано утром, после того как узнала, что мой брак, по сути, распался. Что у моего мужа был роман в течение двух лет. Я чувствовала себя преданной. Более того, я почувствовала, как будто меня никогда не любил тот, с кем я была 14 лет, тот, кого я любила всем сердцем», – поделилась Доэрти. Она добавила, что Исваренко хотел быть рядом с ней в тот момент, но она решила, что ей будет лучше без него.
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Шэннен Доэрти призналась, что узнала об измене мужа перед операцией на мозге фотографии
Шэннен Доэрти призналась, что узнала об измене мужа перед операцией на мозге фотографии
Шэннен Доэрти призналась, что узнала об измене мужа перед операцией на мозге фотографии
Шэннен Доэрти призналась, что узнала об измене мужа перед операцией на мозге фотографии
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