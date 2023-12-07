«Очень хотелось сдаться»: Лянка Грыу о набранном весе и здоровом похудении

Лянка Грыу
рассказала, что за год сбросила 15 килограмм, и поделилась секретами здорового похудения. По её словам, лишний вес мешал чувствовать себя уверенно и радоваться жизни.
Ещё год назад актрисе было сложно мыслить позитивно из-за депрессивного периода, который сказался на наборе веса: «Я вернулась, детка! Я похудела на 15 кг, вернулась к себе. Это разница в год – сентябрь 2022 и ноябрь 2023! У меня был депрессивный период год назад, в который я потеряла смысл в том, что делаю, стресс развода и финансовый кризис, множество страхов и сомнений.
Это прямо ударило по моему весу. Впервые в жизни я увидела +15кг. Для меня это стало большим личным разочарованием. Словно мое тело меня предало. Не только потому что я актриса и мне важно поддерживать себя в форме. Но и потому что лишний вес отразился на моем состоянии»
, – написала она в соцсетях.
Лянка призналась, что старалась меньше появляться на публичных мероприятиях из-за лишнего веса: «Пострадала моя уверенность в себе. Мне хотелось прикрыться, спрятаться. Очень хотелось сдаться. Лишний вес отразился на моем здоровье: сложнее просыпаться по утрам, было мало энергии внутри, диагностировали критическое состояние анемии.
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И как женщина я тоже почувствовала изменения. Я не носила короткие платья, выбросила все шорты. Как ни крути, но наше тело влияет и на эту часть жизни. Но я не сдалась – я решала вернуть себе свое состояние и тело!»
– заявила она.
Преображение обошлось без жёстких диет и ежедневных тренировок: «Без жестких диеты, записи в зал на 5 тренировок в неделю. Такой подход мне не близок. И только подумав о нём, мне хотелось все бросить. Я больше за любовь и заботу о себе. Небольшими и доступными для каждого человека действиями я стала приводить тело в форму: делала собственный комплекс упражнений, наладила питание по базовым советам нутрициолога, начала работать со своим состоянием, чтобы перестать заедать стресс. Сейчас я в своей лучшей форме, и это напрямую влияет на мое состояние. Уверенность. Легкость. Женственность. Соблазнительность. Это история о любви к себе. Заботе о себе. Уверенности в себе, которую в итоге считывают все окружающие»
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