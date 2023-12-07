«Очень хотелось сдаться»: Лянка Грыу о набранном весе и здоровом похудении

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Этой весной пара объявила о расставании спустя 14 лет совместной жизни

Шэннен Доэрти призналась, что узнала об измене мужа перед операцией на мозге

7 декабря

«У вас губы большие, наверное, и рот глубокий»: Екатерина Варнава о том, как относятся к её пластическим операциям

Актриса призналась, что столкнулась с травлей из-за внешности ещё в школе