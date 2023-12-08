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«Я обожаю их! Они скрашивают мою жизнь»: Николай Цискаридзе о женском стендапе

8 декабря
2023 год

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8 декабря 2023

Николай Цискаридзе признался d интервью ведущему шоу «OK На связи!», что обожает женский стендап. Оказалось, что народный артист РФ и Северной Осетии и ректор Академии русского балета им. А.Я. Вагановой подписан на стендап-комикесс в запретграме и даже ходит на их живые выступления.

«Я обожаю их! Они скрашивают мою жизнь»: Николай Цискаридзе о женском стендапе

«Я обожаю их! Они скрашивают мою жизнь. Девочки эти потрясающие — и Варя Щербакова, и Зоя Яровицына, и Ира Мягкова. Марина Кравец — обожаю её. А есть такая ещё Вика Складчикова — она прям рассказывает те вещи, о которых мы тоже думаем, мы так считаем, понимаете? Я очень люблю их слушать. Я очень много езжу и много читаю, но иногда хочется переключиться, и я слушаю женский стендап. Варя Щербакова вообще всё время озвучивает то, что я думаю. Ира Мягкова — умнейшая женщина, я с ней познакомился и я потрясён глубиной её образования. Это кажется, что это легко сделать. Нет, это очень сложный жанр.

«Я обожаю их! Они скрашивают мою жизнь»: Николай Цискаридзе о женском стендапе
фото: Варя Щербакова

У них есть сценки, которые я переслушиваю, потому что очень точно сформулирована мысль. Я к ним отношусь с большим уважением. Камеди клаб я тоже обожаю: Варнаву, Скулкину, Еприкян и Федункив — очень талантливые люди. Очень».

«Я обожаю их! Они скрашивают мою жизнь»: Николай Цискаридзе о женском стендапе
фото: Зоя Яровицына

Такого же мнения придерживается Юрий Стоянов, который признался в одном из интервью, что выше всего ставит женский стендап: «Считаю, именно женщины лидируют. Мужской стен­дап стал фекальным, грубым, самовлюблен­ным, с перебором мата и грязи. Да, он пре­вратился в бизнес и хорошо продается, но искусства там стало мало. А в женском стен­дапе есть невероятная трепетность и точ­ность. Я умираю от смеха, когда их слушаю».
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«Я обожаю их! Они скрашивают мою жизнь»: Николай Цискаридзе о женском стендапе фотографии
«Я обожаю их! Они скрашивают мою жизнь»: Николай Цискаридзе о женском стендапе фотографии
«Я обожаю их! Они скрашивают мою жизнь»: Николай Цискаридзе о женском стендапе фотографии
«Я обожаю их! Они скрашивают мою жизнь»: Николай Цискаридзе о женском стендапе фотографии
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