Тайная жизнь авторского кино: Софья Эрнст, Юлия Снигирь и Евгений Цыганов

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Алексей Учитель не хотел, чтобы его дочь снималась в проекте
Новости кино
Образ главного героя Серкана долго держали в тайне
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Грузинская автобиография, новый взгляд на Ромео и Джульетту и семейные драмы
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В ночь с 7 на 8 декабря, 01:40, viju TV1000
Спутник телезрителя
5 декабря, 16:15, Cinema
Спутник телезрителя
В ночь с 8 на 9 декабря, 00:25, Культура
Новости кино
Премьерные серии 23-го сезона доступны подписчикам медиаплатформы «Смотрим»
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Церемония вручения премии
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