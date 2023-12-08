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Тайная жизнь авторского кино: Софья Эрнст, Юлия Снигирь и Евгений Цыганов

8 декабря
2023 год

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8 декабря 2023
7 декабря в кинотеатре «Художественный» прошла церемония закрытия 2-го Открытого российского фестиваля авторского кино «Зимний». Лауреатами фестиваля стали актёры Сергей Двойников и Полина Цыганова, сценаристка Татьяна Загдай, режиссёры Николай Карякин и Иван И. Твердовский.

Тайная жизнь авторского кино: Софья Эрнст, Юлия Снигирь и Евгений Цыганов
фото: Полина и Евгений Цыгановы

Тайная жизнь авторского кино: Софья Эрнст, Юлия Снигирь и Евгений Цыганов
фото: Татьяна Загдай

Тайная жизнь авторского кино: Софья Эрнст, Юлия Снигирь и Евгений Цыганов
фото: Николай Карякин

Тайная жизнь авторского кино: Софья Эрнст, Юлия Снигирь и Евгений Цыганов
фото: Иван И. Твердовский

Среди гостей и участников церемонии закрытия были Софья Эрнст, Юлия Снигирь, Евгений Цыганов, Алексей Герман мл., Даниил Воробьев, Дмитрий Лысенков, Ольга Ломоносова, Лянка Грыу, Елена Валюшкина, Ингрид Олеринская и многие другие.

Тайная жизнь авторского кино: Софья Эрнст, Юлия Снигирь и Евгений Цыганов
фото: Юлия Снигирь

Тайная жизнь авторского кино: Софья Эрнст, Юлия Снигирь и Евгений Цыганов
фото: Лена Тронина

Тайная жизнь авторского кино: Софья Эрнст, Юлия Снигирь и Евгений Цыганов
фото: Софья Эрнст

Тайная жизнь авторского кино: Софья Эрнст, Юлия Снигирь и Евгений Цыганов
фото: Ингрид Олеринская

Тайная жизнь авторского кино: Софья Эрнст, Юлия Снигирь и Евгений Цыганов
фото: Даниил Воробьёв

Тайная жизнь авторского кино: Софья Эрнст, Юлия Снигирь и Евгений Цыганов
фото: Лянка Грыу

Тайная жизнь авторского кино: Софья Эрнст, Юлия Снигирь и Евгений Цыганов
фото: Дмитрий Лысенков

Тайная жизнь авторского кино: Софья Эрнст, Юлия Снигирь и Евгений Цыганов
фото: Алина Насибуллина

Тайная жизнь авторского кино: Софья Эрнст, Юлия Снигирь и Евгений Цыганов
фото: Елена Валюшкина
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Тайная жизнь авторского кино: Софья Эрнст, Юлия Снигирь и Евгений Цыганов фотографии
Тайная жизнь авторского кино: Софья Эрнст, Юлия Снигирь и Евгений Цыганов фотографии
Тайная жизнь авторского кино: Софья Эрнст, Юлия Снигирь и Евгений Цыганов фотографии
Тайная жизнь авторского кино: Софья Эрнст, Юлия Снигирь и Евгений Цыганов фотографии
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