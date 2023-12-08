Мария Шумакова впервые станет мамой

34-летняя актриса и Мария Шумакова
и её супруг Вячеслав Гусев поженились
позапрошлой осенью, а теперь готовятся стать родителями. Новость о беременности Мария рассказала своим подписчикам в запретграме, опубликовав соответствующее видео.
Выдержав паузу и приняв поздравления, Мария, которая также занимается астрологией и раскладкой карт Таро, призвала потенциальных клиентов ускориться и успеть на её курс «основы Таро» до Ретро-Меркурия. «А то потом уйду в декрет и курса не будет», — пригрозила Мария.
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