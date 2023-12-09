«Я бываю очень резкая»: Лариса Гузеева призналась, что её тяготит собственная несдержанность

По случаю выхода в прокат фильма «Тёща»
исполнившая в нём главную роль Лариса Гузеева
дала интервью
изданию «Hello!», в котором рассказала о своей несдержанности в общении с людьми, включая самых близких родственников.
«Резкая я бываю очень. Но если чувствую, что перешла границы, извиняюсь. Мне нравятся люди холодноватые, немного надменные. Думаю: вот же как повезло человеку, мне бы такой быть. А я могу наговорить даже близкому лишнего, а потом отойду и начинаю топить в любви. С дочкой обсуждали одну историю, объясняю: я не на пустом месте выбила ногой дверь в твою комнату, были же причины! А она мне: но я же была маленькой… Ну вот не понимала я этого, общалась на равных.
И с мамой было так, я не понимала, что надо по-другому, пока она однажды не заплакала и не сказала: «Дочь, ну я же старше тебя, мне же обидно, ну просто пожалей». И вот так всегда. Да, потом я выливаю столько любви, что меня прощают и жалеют, но вот эта неспособность контролировать эмоции мне не нравится».
Актриса призналась, что эта несдержанность часто произрастает из болезненного чувства справедливости и принципиальности: «Понимаете, есть моя внутренняя справедливость, моя собственная, когда кажется, что вот так — нельзя. Я, например, всегда держу слово. Если пообещала, то обязательно сделаю. Никогда в жизни не опаздываю, потому что понимаю, что дороже времени ничего нет, а я не королева, чтобы меня ждали. Поэтому я не понимаю, когда человек раз опоздал, еще раз. Или все время врет, не подходит к телефону, не отвечает на сообщения. Такой человек перестает для меня существовать и никакие «простите, извините» не помогут. Он может звонить, валяться в ногах, повышать гонорар — я не буду работать с ним больше никогда в жизни».
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